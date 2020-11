Bernie Sanders prije dvije sedmice predvidio praktički sve što se dogodilo na izborima

Sanders je dva tjedna unaprijed predvidio gotovo sve što se ovih dana zapravo i dogodilo na izborima.

Prenosimo dio njegovog gostovanja.

“Trump će proglasiti pobjedu i reći da je sve prevara”

Jimmy Fallon ga je pitao što misli o tome kada će dobiti rezultate izbora.

“Jimmy, postavio si važno pitanje i nadam se da ga Amerikanci razumiju jer to je nešto zbog čega brinem. Moj stav je da se svaki glas mora računati. Neću sada ulaziti u to zašto to mislim, ali dogodit će se situacija u kojoj će države poput Pennsylvanije, Michigana i Wisconsina primati ogroman broj glasačkih listića dostavljenih poštom (op. a. dopisno glasanje).

No za razliku od država poput Floride ili Vermonta, one neće moći, zbog loših razloga, prebrojiti sve te glasove do dana izbora ili do zatvaranja birališta. To znači da ćete imati države koje moraju prebrojiti milijune glasačkih listića dostavljenih poštom”, rekao je Sanders u uvodu.

Nastavio je objašnjavati što očekuje, što se zapravo i dogodilo.

“Evo što mene brine. Kako pokazuju ankete, pa čak i neka istraživanja, zbog tko zna kojih razloga, demokrati će radije glasati dopisno, dok će Republikanci biti oni koji će svoj glas dati na dan izbora. Vjerojatno je da će prvi prebrojeni glasovi biti od onih ljudi koji su glasali na dan izbora.

A ovoga me strah, nadam se da će me svi čuti. Moguće je da se dogodi ovaj scenarij. Naravno da ne znam što će se dogoditi, ali moguće je. Ovako, moguće je da će u deset sati navečer na dan izbora Trump voditi u Michiganu, u Pennsylvaniji, u Wisconsinu… I onda će doći na televiziju i reći: ‘Hvala, Amerikanci, što ste me ponovno izabrali. Sve je gotovo. Želim vam ugodan dan.’prenosi 2Index”.

No onda, idući dan i u danima koji slijede, svi oni glasovi koji su poslani poštom dolaze na red i prebrajaju se i ispadne da je Biden ipak dobio u jednoj od tih država. U tom trenutku dolazi Trump i kaže: ‘Vidite, rekao sam vam da je ovo sve velika prijevara. Rekao sam vam da dopisno glasovanje ne štima. Nećemo napustiti ured.’ prenosi “Index“.

To je ono od čega strahujemo ja i još mnogo ljudi. Ponavljam, ne znam što će se dogoditi, ali ljudi bi trebali biti svjesni ove mogućnosti”, ustvrdio je Sanders.

Trump proglasio pobjedu i nazvao izbore prevarom

Slično se dogodilo i u realnosti. Kad su se birališta zatvorila, Trump je zaista imao prednost na Floridi, Teksasu i Ohiju, ključnim državama. Još su se čekali rezultati za Pennsylvaniju, Georgiju, Sjevernu Karolinu, Michigan i Wisconsin, koji se smatraju ključnima za ishod izbora, a tamo je situacija također bila u korist Trumpa ili vrlo izjednačena.

Američki predsjednik izašao je pred kamere i proglasio pobjedu rekavši da su ovi “izbori prevara i sramota za Ameriku” te najavio odlazak na Vrhovni sud.

Trumpu je smetalo što su se glasovi nastavili brojiti i nakon izborne noći, točno kako je Sanders i predvidio. Tijekom srijede Trump je nastavio tvitati o tome kako mu “magično nestaju glasovi” u trenucima kada on dobiva izbore, aludirajući na to da mu prebrojavanjem i nakon izborne noći netko krade glasove.

U prebrojavanju nakon izborne noći nema ništa sporno. Treba podsjetiti da nema dokaza da je na američkim izborima došlo do bilo kakve prevare birača. Glasovi u odlučujućim državama i dalje se broje, a milijuni glasova i dalje nisu prebrojeni. BBC navodi kako je Trumpovo proglašenje pobjede nekredibilno.

