Najvatreniji Trumpov navijač među državnicima: Janša mu već proglasio pobjedu

Premijer Slovenije Janez Janša koji je odavno vatreni navijač aktuelnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na Twitteru je već proglasio njegovu pobjedu.

Naime, on je na svom Twitter profilu napisao:

Veoma je jasno da je američki narod izabrao Donalda Trumpa i Mikea Penca na mandat za naredne četiri godine. Kašnjenja i negiranje činjenica u medijima ovaj trijumf Trumpa čine sve većim.

Inače, Janša je na Twitteru u proteklim satima dijelio Trumpove tvitove koje je izbrisala ova društvena mreža jer su ocijenjeni kao sporni, prenosi “Fokus“.

It’s pretty clear that American people have elected ⁦@realDonaldTrump⁩ ⁦@Mike_Pence⁩ for #4moreyears. More delays and facts denying from #MSM, bigger the final triumph for #POTUS. Congratulations ⁦@GOP⁩ for strong results across the #US ⁦@idualliance⁩ ⁦ pic.twitter.com/vzSwt9TBeF

— Janez Janša (@JJansaSDS) November 4, 2020