Čudo u Izmiru: Majka i troje djece izvučeni iz ruševina, pogledajte snimak

Napori su u toku na spašavanju četvrtog djeteta, navode televizijske stanice, piše “Fena”.

Potres je u petak srušio najmanje 20 zgrada u egejskom lučkom gradu Izmiru, gdje je pokrenuta spasilačka operacija.

Ministar okoliša Murat Kurum izjavio je da je do sada izvučeno stotinjak osoba iz ruševina.

#video | #Mother and her 3 #children were #rescued from rubble 23 hours after #earthquake in #Izmir, while efforts are underway to pull out her other child pic.twitter.com/IrJLIViKtn

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 31, 2020