Pogledajte nevjerovatne snimke iz Pariza uoči drugog lockdowna

Samo nekoliko sati prije nego što će nastupiti novi lockdown na području cijele Francuske zabilježene su neviđene gužve na glavnim izlaznim saobraćajnicama iz metropole.

Kolone su bile dugačke ukupno 700 kilometara u regiji Ile-de-France u rano predvečerje četvrtka, izvijestili su lokalni mediji, prenosi BBC.

Drugi francuski lockdown čiji je cilj suzbijanje Covida-19 počinje danas i trajat će najmanje do 2. decembra. Svi koji će izlaziti iz kuća morat će nositi dokument kojime opravdavaju svoj izlazak, a provjere će vršiti policija.

Francuski mediji javljaju kako su mnogi Parižani napustili grad i svoje stanove, kako bi lockdown proveli negdje u prirodi. Svi su požurili napustiti Pariz prije policijskog sata u 21 sat, prenosi “Fokus“.

Anna (24) je izjavila za Le Figaro da je napustila stan u Parizu kako bi lockdown provela u Bernayju na sjeveru Francuske.

Rekla je da je provođenje lockdowna u PSrizu bilo psihički teško podnijeti, ali u Bernayju je zrak čišći, može se disati i ondje se osjeća slobodno.

The French exodus – Paris tonight, as people make a break for it ahead of a second national lockdown pic.twitter.com/G4Z8otf6WI

— James Longman (@JamesAALongman) October 29, 2020