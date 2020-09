Uvode kastraciju i smrtnu kaznu za silovatelje

Guverner nigerijske savezne države Kadune odobrio je zakon kojim se uvodi kastracija i smrtna kazna za osuđene silovatelje, prenosi “Fokus“.

Muškarcima koji su silovali osobu mlađu od 14 godina prijete kastracija i smrtna kazna, objavio je guverner zapadne države Kadune Nasir al-Rufai na Twitteru.

Silovateljice će kažnjavati odstranjivanjem jajovoda i smrtnom kaznom, dodaje se u tvitu.

Osuđenim silovateljima žrtava starijih od 14 godina, osim kastracije i odstranjivanja jajovoda, prijeti i doživotni zatvor, prenosi Hina.

Nije dostupna službena statistika silovanja u Nigeriji, no prema izvješću UNICEF-a iz 2015. jedna od četiri djevojčice te jedan od 10 dječaka žrtve su seksualnog nasilja prije nego što navrše 18 godina.

Novi zakon u konzervativnoj saveznoj državi Kaduni najstroži je zakon u zapadnoafričkoj zemlji.

U preostalih 36 saveznih država silovateljima prijeti između 12 godina zatvora ili doživotni zatvor, ali nijedna ne provodi kastraciju.

