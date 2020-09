Snažna eksplozija u Teheranu: Jedna osoba poginula, oštećene desetine zgrada i vozila

Prema pisanjima stranih medija, u eksploziji je oštećeno najmanje 30 zgrada i deset automobila.

“Eksplozija se desila u ulici Tohid, južno od Nasimshahra, tačnije u radnji akumulatora. Jedna osoba je ubijena, a najmanje 10 osoba je ranjeno.U toku je istraga kako bi se utvrdio uzrok nesreće”, piše Reuters.

Tačan uzrok incidenta još uvijek se istražuje, rekao je šef vatrogasne općine Nasimshahr.

A powerful explosion southwest of the Iranian capital #Tehran left one dead and injured 20 others on Friday, according to state media reports.https://t.co/fFst9FSpLa pic.twitter.com/XBTqJx39bj

— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 11, 2020