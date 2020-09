Produžen strogi karantin u Melburnu zbog nedovoljnog smanjivanja novozaraženih

Zbog nedovoljnog smanjivanja broja novozaraženih koronavirusom, u Melburnu u Australiji strogi karantin je produžen za još dvije sedmice.

Premijer države Viktorije Danijel Endrus (Daniel Andrews) rekao je da će restrikcije ostati na snazi do 28. septembra s tek malim ublažavanjem, a postepeno ublažavanje mjera će se implementirati od oktobra.

Ova država je bila epicentar drugog vala koronavirusa te je zabilježila 90 posto od ukupnog broja smrtnih slučajeva u Australiji koji iznosi 753.

U Australiji živi 25 miliona ljudi, a od početka pandemije je zaraženo 26.000 ljudi.

Šire područje Melbourna je u drugom karantinu od 9. jula nakon što je došlo do povećanja broja zaraženih. Putovanja su ograničena na radijus od pet kilometara, a uveden je i noćni policijski sat te su zatvorene prodavnice i poslovni objekti.

Aktuelni četvrti nivo karantina je trebao biti okončan 13. septembra, ali se to ipak neće dogoditi. Policijski sat će trajati od 21 do 5 sati. Ako dnevni broj novozaraženih bude između 30 i 50 do 28. septembra, karantin će biti spušten na treći nivo. U ovoj fazi će biti dozvoljeno okupljanje do pet ljudi iz dva domaćinstva, a neki uzrasti učenika će se moći vratiti u škole.

Ako potom broj dnevnih slučajeva padne ispod pet do 26. oktobra, karantin će biti ukinut.

Izvan Viktorije mjere će se ublažavati brže.

