Direktor WHO-a: “Vakcinalni nacionalizam samo usporava zaustavljanje pandemije”

Ghebreyesus je istakao da se 78 bogatih zemalja do sada pridružilo globalnom planu “Covax” čime je taj broj porastao na 170 i da dalje raste. On je od ostalih zemalja zatražio da se pridruže do isteka roka 18. septembra.

“Covaxom” zajednički rukovode Globalni savez za vakcine i imunizaciju (GAVI) Koalicija za inovacije u spremnosti na epidemiju (CEPI), a osmišljen je da bi garantovao jednak pristup globalnim vakcinama protiv koronavirusa kada budu razvijene i dobiju ovlaštenje za upotrebu.

Trenutno plan pokriva devet kandidata za vakcine protiv koronavirusa, a cilj je da se obezbijede zalihe i isporuče dvije milijarde doza zemljama koje se priključe do kraja naredne godine. Ghebreyesus navodi da još četiri izgledaju “obećavajuće“.

Međutim, neke zemlje koje su osigurale sopstvene zalihe kroz bilateralne sporazume, uključujući SAD, navode da se neće pridružiti “Covaxu”.

Prema njegovim riječima, “vakcinalni nacionalizam” samo će produžiti a ne skratiti vrijeme trajanje pandemje.

“Ukoliko i kada budemo imali efikasnu vakcinu, moramo je, takođe koristiti na efikasan način. Drugim riječima, prioritet je vakcinisati neke ljude u svim zemljama a ne sve ljude u određenim zemljama“, naveo je Ghebreyesus, dodajući da prioritet treba da maju radnici zdravstvenih službi, stariji i osobe sa hroničnim oboljenjima.

On je zahvalio Njemačkoj, Japanu, Norveškoj i Evropskoj komisiji što su se prošle sedmice pridružili “Kovaksu“.

Facebook komentari