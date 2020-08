Erdogan: Ni najmanji napad na naše brodove u istočnom Mediteranu nećemo ostaviti neuzvraćenim

Predsjednik Republike Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas u Istanbulu kao Turska ni najmanji napad na njene civilne brodove u istočnom Mediteranu neće ostaviti neuzvraćenim, javlja Anadolu Agency (AA).

Erdogan je danas u Istanbulu nakon klanjanja džuma-namaza odgovarao na pitanja novinara o aktuelnim dešavanjima, između ostalog, i o napetostima u istočnom Sredozemlju.

Na pitanje o uznemiravanju turskog broda “Oruc Reis” od grčke fregate na istoku Sredozemlja, Erdogan je kazao da su dešavanja u istočnom Mediteranu “problematična”.

“Ni najmanji napad na naše civilne brodove (u istočnom Mediteranu) nećemo ostaviti neuzvraćenim. Upravo se to jučer desilo i “Kemal Reis” je na to dao adekvatan odgovor. Oni su se povukli u svoje luke. U koliko se sa ovim nastavi, ponovo će dobiti adekvatan odgovor. Nije moguće da ostanu bez odgovora”, rekao je Erdogan.

Podsjetio je kako Turska ima najširi obalni pojas prema Sredozemlju, za razliku od nekih drugih zemalja.

“Aktivnosti ‘Oruc Reisa’ će biti nastavljene do 23. augusta”, rekao je Erdogan, podsjćajući da je jučer o ovoj temi razgovarao i sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel.

Kazao je kako je njemačka kancelarka Merkel nakon toga razgovarala i s grčkim premijerom Kyriakosom Mitsotakisom.

“Ako Mitsotakis u tom smislu ne bude poštovao međunarodno pravo, a kao što znate, u zapadnoj Trakiji su oružjem izrešetali mezarja naše braće, zapalili su mezarja. Ovo nisu nimalo dobri signali. Mi našu braću ne ostavljamo same, ni žive ni mrtve. Kada za to dođe vrijeme, uradit ćemo ono što bude trabalo. To jasno poručujem”, rekao je Erdogan.

