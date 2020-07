Krenuo drugi val korona virusa: Rekordan broj zaraženih

Gotovo je 40 država protekli tjedan prijavilo rekordna povećanja broja zaraženih u jednome danu, otprilike dvostruko više nego prijašnjeg tjedna, što prema Reutersovim podacima pokazuje da je pandemija zahvatila sve svjetske regije.

Stopa zaraženih nije se povećala samo u državama poput SAD-a, Brazila i Indije, koje svjetski mediji navode kao zemlje s velikim epidemijama, nego i u Australiji, Japanu, Hong Kongu, Boliviji, Sudanu, Etiopiji, Bugarskoj, Belgiji, Uzbekistanu i Izraelu, među ostalima.

‘Nećemo se vratiti ‘starom normalnome”

Mnoge države, posebno one u kojima su vlasti ranije ublažile mjere fizičke udaljenosti, imaju drugi val nakon što je od prvog vala prošlo više od mjesec dana.

“Nećemo se vratiti ‘starom normalnome’. Pandemija je već promijenila načine života”, rekao je glavni ravnatelj Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ovaj tjedan. “Pozivamo sve ljude da svoje odluke o tome kamo idu, što rade i s kime se sastaju tretiraju kao odluke o životu i smrti – jer one to i jesu”, upozorio je.

Reutersovi podaci, prikupljeni na temelju službenih izvješća, pokazuju stalni porast broja zemalja koje prijavljuju rekordna dnevna povećanja broja zaraženih virusom koji uzrokuje covid-19 proteklog mjeseca.

Na vrhu po broju zaraženih je SAD

Najmanje sedam zemalja prijavilo je takva povećanja prije tri tjedna, najmanje 23 zemalja prije dva tjedna, prije tjedan dana najmanje 20 zemalja, a ovaj tjedan najmanje 37 zemalja. Gotovo uvijek se ne prijavljuju točne brojke novozaraženih i umrlih ljudi, pogotovo u zemljama sa slabom zdravstvenom zaštitom, rekli su zdravstveni stručnjaci. Za ovo izvješće Reutersovi podaci ograničeni su na zemlje koje redovno prijavljuju dnevne brojke. Porast broja zaraženih obično prethodi porastu broja umrlih za nekoliko tjedana.

Na vrhu po broju zaraženih je SAD, ovaj vikend u toj je zemlji premašen broj od 4 milijuna zaraženih i više od 1000 umrlih četvrti dan zaredom. Brazil i Indija – za koje epidemiolozi kažu da ih još uvijek mjeseci dijele od vrhunca epidemije – također su premašili milijun slučajeva.

Porast zaraženih među mladim ljudima

Podaci pokazuju sve veći broj ponovnog porasta broja slučajeva u zemljama širom svih regija. U Australiji su nakon ponovnog izbijanja zaraze vlasti uvele djelomičnu šestotjednu karantenu i obavezno nošenje zaštitnih maski za stanovnike Melbournea, drugoga po veličini grada u zemlji Australija i Japan, koji je ovaj tjedan također prijavio dnevni rekord u broju zaraženih, upozoravaju na porast zaraženih među mladim ljudima, od kojih su mnogi proslavljali kraj mjera u barovima i na zabavama.

U Meksiku, koji je ovaj tjedan također prijavio dnevni rekord i četvrti je po broju umrlih u bilo kojoj zemlji, dužnosnici su upozorili da bi se trend pada broja slučajeva koji je počeo sredinom lipnja – otprilike u vrijeme kada je grad počeo ublažavati mjere fizičke udaljenosti – mogao preokrenuti. Na osnovi stope hospitalizacija proteklog tjedna gradonačelnica Ciudad de Mexica Claudia Sheinbaum rekla je da bi broj hospitaliziranih do listopada mogao premašiti brojke iz lipnja, kad je pandemija bila na vrhuncu.

“Važno je shvatiti da, ako ne promijenimo trend, rast će biti eksponencijalan”, upozorila je.

Španjolska opet bilježi rekordan rast zaraze

U Europi, gdje je u punom jeku sezona ljetnih odmora, novi dnevni rekordan porast broja zaraženih u Španjolskoj vjerojatno će odvratiti turiste od posjeta nekima od najpopularnijih odredišta na kontinentu. U Africi je u Keniji zabilježeno rekordno dnevno povećanje broja zaraženih manje od dva tjedna nakon popuštanja mjera, među kojima su i domaći putnički letovi.

Kenijski predsjednik Uhuru Kenyatta, koji je objavio da će se međunarodni letovi nastaviti 1. kolovoza, zbog povećanja broja zaraženih sazvao je hitni sastanak dužnosnika u ponedjeljak. Na Bliskom istoku, Oman je nakon izvješća o rekordnom broju slučajeva u subotu uveo nova ograničenja, osim dvotjedne karantene koja će se preklopiti s islamskim blagdanom Kurban-bajramom.

