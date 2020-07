Iskustvo iz Kine: Moguće je istovremeno imati koronavirus i sezonsku gripu

U Velikoj Britaniji se strahuje da li će se bolnice moći boriti i sa gripom tokom zime. Zabrinutost je utoliko veća zbog toga što nema naznaka da će pandemija koronavirusa splasnuti.

Barbara Rath sa Univerziteta Nottingham smatra da će najveći problem biti dijagnosticirati o kojem virusu je riječ – da li osoba ima gripu, koronavirus ili neko drugo respiratorno oboljenje, piše The Guardian.

“Gubitak čula ukusa i mirisa nije svojstveno samo koronavirusu. Trebat će nam bolji dijagnostički testovi kako bi uočili razliku između virusa. Zdravstvenim radnicima bit će potrebna bolja zaštitna oprema kako bi mogli bolje tretirati pacijente koji imaju koronavirus”, ukazala je Rath.

Nije poznato ni to kako se koronavirus ponaša u prisustvu drugih virusa. Ian MacKay sa Univerziteta u Queenslandu upozorio je da se osoba može istovremeno zaraziti sa dva virusa. Da li se to odnosi i na koronavirus?

“Znamo da se koronavirusom može zaraziti i osoba koja ima gripu. Prvi takav slučaj desio se 44-godišnjem Filipincu u Kini koji je preminuo. Ono što ne znamo da li gripa dodatno pogoršava zdravstveno stanje osobe koja ima koronavirus. Zabrinjavajuće je to što je spomenuti Filipinac preminuo kao mlada osoba”, istakao je Florian Krammer sa Škole medicine u New Yorku.

No, ljekari bolnice Tongj u Wuhanu saopćili su da se koronvirus u ovom dijelu svijetu pojavio u januaru i februaru u trenutku kada je bila sezonska gripa. Naglasili su da je bilo osoba oboljelih i od koronavirusa i od gripe. Upozorili su da su takvi pacijenti imali veća oštećenja srca i jače upale. Mnogi od njih su preminuli.

Postoji i zabrinutost da li će biti dovoljan broj bolničkih kreveta za sve one kojima bude trebala ljekarska pomoć, bilo da je riječ o onima koji imaju gripu, koronavirus ili oboje. Stručnjaci savjetuju vakcinisanje i to nedugo prije početka sezona gripe. Tvrde da je vakcinacija učinkovita kod 70 posto od ukupne populacije koja ju je primila.

Najgori ishod bi bio kada ovogodišnja gripa ne bi bila kao one prethodne odnosno ako se pojavi u novom obliku. Tada ne bi pomogla ni vakcina čija bi proizvodnja za novi oblik gripe trajala pola godine.

Postoji i jedna dobra vijest, a to je da se pokuša napraviti vakcina koja bi štitila od svakog soja gripe odnosno virusa. Tada bi se ljudi morali vakcinisati jednom do dva puta godišnje.

Takve vakcine se razvijaju već godinama, ali nikada nisu cjelovito ispitane. Stručnjaci smatraju da je razlog za to što samo velike kompanije imaju mogućnost da to urade. Ali, vrlo malo su zainteresovane za to jer bi to značilo zamjenu za sve postojeće vakcine koje se moraju kupovati više puta.

Međutim, testiranje “univerzalne vakcine” odlučila je finansirati Evropska investicijska banka (EIB). Izraelska kompanija Biondvax objavila je 1. jula ove godine da su “univerzalnu vakcinu” 2019. testirali na 12.400 osoba. Rezultati testiranja bi trebali biti poznati krajem ove godine. Glavni naučnik u ovoj izraelskoj kompaniji Tammy Ben-Yedidia poručio je da ako rezultati budu pozitivni moći će napraviti 20 miliona doza ove vakcine godišnje.

Facebook komentari