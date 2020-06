Boris Johnson zbog demonstranta doživio saobraćajnu nesreću

Johnsonov vozač naglo je zakočio nakon što je muškarac istrčao pred konvoj, ali automobil koji se nalazio iza onog u kojem je bio britanski premijer nije reagirao dovoljno brzo i udario je u premijerovo vozilo, piše RT.

Trenutak je na svoj mobilni telefon zabilježio jedan od demonstranata koji već neko vrijeme borave ispred navedene palače. Na svu sreću, udar nije bio toliko snažan da povrijedi bilo koga od učesnika.

Bois Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car as Kurdish protester runs into road. pic.twitter.com/k1kCplzyZ5

