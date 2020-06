Španija: Na jesen počinje testiranje vakcine protiv virusa

On je u intervjuu za TASS rekao da je u Španiji u toku rad na 10 projekata koji se odnose na vakcine protiv koronavirusa, te da tim stručnjaka koji predvodi virolog Marijano Esteban iz Nacionalnog centra za biotehnologiju testira jednu vakcinu na miševima.

“Ukoliko rezultati budu zadovoljavajući, kliničko testiranje može da počne u jesen. Očekuje se da prekliničko testiranje nekoliko drugih vakcina počne do kraja godine”, istakao je Duke.

Duke je izrazio uvjerenje da će Španija uspjeti da nabavi dovoljne količine nove vakcine tokom 2021. godine. Međutim, on upozorava da uspjeh liječenja nije zagarantovan, uz podsjećanje da do danas nisu otkrivene vakcine za mnoge bolesti. On je podsjetio i na činjenicu da do sada nije sprovedeno toliko obimno istraživanje u naučnim centrima, na univerzitetima i u privatnim kompanijama, te da su u toku radovi u laboratorijama na oko 180 projekata za pronalaženje vakcije protiv virusa SARS-kov-2, koji izaziva oboljenje COVID-19.

U svim ranijim slučajevima bilo je potrebno nekoliko godina za pronalaženje i dozvoljavanje upotrebe vakcina, dok se sada ubrzano radi na potrebnoj proceduri.

“Jedan od rizika žurbe jeste pojava vakcine koja je proizvedena, ali nedovoljno dobro testirana i na kraju neefikasna”, naglasio je Duke.

Španski ministar priznao je da postoji rizik od drugog talasa epidemije u Španiji, ali je naglasio da su španske vlasti sada dosta spremnije u slučaju da dođe do naglog povećanja broja zaraženih.

Španija je jedna od najugroženijih zemalja usljed širenja zaraze novim koronavirusom. U toj zemlji je do sada potvrđeno 242.000 slučajeva zaraze, a zabilježeno je više od 27.100 smrtnih slučajeva u vezi s COVID-19, prenosi “Radiosarajevo“.

