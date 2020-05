Sve manji broj novozaraženih u Italiji, opada i broj pacijenata na intenzivnoj njezi

U Italiji je prema najnovijim podacima u posljednja 24 sata zabilježeno 744 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što predstavlja pad od 7% broja novozaraženih u odnosu na dan ranije kada je zabilježen 802 novi slučaj, piše “Klix“.

Prema podacima Civilne zaštite Italije, u posljednja 24 sata preminulo je 179 ljudi, a oporavilo se 1.401.

Italija je ukupno do sada registrovala 219.814 osoba zaraženih koronavirusom. Od posljedica koronavirusa u ovoj je državi do sada preminulo 30.739 ljudi, a oporavilo ih se 106.587.

Do danas, u Italiji medicinsko osoblje je testiralo na koronavirus 2.606.652 (+40.740) osoba. U ovoj zemlji hospitalizirano je zbog koronavirusa ukupno 13.539 (-79) osoba, a na intenzivnoj njezi trenutno se nalazi 999 (-28) osoba.

“Repubblica.it “navodi da ovaj troznamenkasti broj (999) koji postaje dobra vijest: Prvi put nakon 10. marta, odnosno prije dva mjeseca, broj pacijenata hospitaliziranih na intenzivnoj njezi, iznosi ispod 1.000.

Podaci koje je danas objavila Civilna zaštita pozitivni su sa svih stajališta, iako je novih 179 smrtnih slučajeva, to je ipak stabilna brojka u odnosu na jučer. No, novi slučajevi opadaju, broj ljudi u bolnicama i u kućnoj izolaciji opadaju. A opada i broj novih slučajeva. Od nova 744 slučaja, većina je u Lombardiji i to 364 ili 48,9%.

loading...

Facebook komentari