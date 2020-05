Gori bolnica u kojoj su smješteni zaraženi koronavirusom, ima poginulih

Još se utvrđuje kolika je površina zahvaćena njime, a prema informacijama ima poginulih, izjavio je predstavnik hitnih službi u prijestonici Rusije.

„Stigla je informacija o požaru u prizemlju šestospratne zgrade Gradske kliničke bolnice br. 50“, izjavio je sagovornik agencije.

Agencija Tas navodi da je vatra izbila u bolnici u kojoj se liječe oboljeli od koronavirusa, prenosi “ATV“.

Prema njegovim riječima, radi se o ozbiljnom požaru, a uzrok za sada nije poznat.

BREAKING: Fire erupts at Moscow hospital where coronavirus patients are being treated – TASS pic.twitter.com/FZxMHKSxmt

— BNO Newsroom (@BNODesk) May 9, 2020