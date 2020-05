Španci nakon 50 dana karantina ponovno na ulicama, broj mrtvih premašio 25.000

Hilajde ljudi željnih svježeg zraka izašle su u nedjelju s maskama na licima ne zaboravljajući da koronavirus i dalje prijeti.

“Od ranog jutra su ovdje trčali mladi u trenirkama, a neki su vozili bicikle”, kaže prodavač na kiosku na dugoj ulici Francisco Silvela u centralnom Madridu. On je počeo raditi u 6:30 ujutro, pola sata nakon što je dopušten izlazak stanovnicima od 14 do 70 godina.

“Iznenadilo me koliko je ljudi izašlo, mislio sam da će se bojati, no očito sam se prevario. Međutim vjerovatno se zbog nošenja maski osjećaju sigurnije. Pa ipak, sportisti ih nisu nosili”, dodao je prodavač, prenosi “Hina”.

Vlada je podijelila 47 miliona stanovnika u tri generacije pa im tako odredila raspored kada smiju izlaziti.

U 10 sati su se mlađi morali vratiti kući, a na ulice su izašle osobe starije od 70 godina. Desetine starijih parova šetali su na sunčanom danu sve do podneva, kada su se morali vratiti. Tada je došao redu na djecu do 14 godina, koja smiju biti sat vremena u pratnji roditelja do 19 sati.

U subotu je umrlo 276 osoba pa je ukupni broj žrtava dostigao 25.100. Više umrlih imaju samo SAD, Italija i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Istovremeno doktori i medicinske sestre nastavljaju svakodnevnu borbu u bolnicama spašavajući živote. Izliječili su 117.250 pacijenata od 216.582 oboljelih.

“Vidjet ćemo što će se događati sljedećih dana”, kaže 33-godišnja Andrea, stanovnica Madrida. Ona će, kaže, izaći u 20 sati kako bi sat vremena prošetala. Tada će opet biti dopušten izlazak osobama od 14 do 70 godina sve do 23 sata. Tada više niko neće smjeti biti na ulicama oboljele Španije.

