Grupa pingvina prošetala pustim ulicama grada

Na snimku se vidi kako tri pingvina opušteno šetaju praznim ulicama mjesta, popularnom području za opažanje pingvina, piše “Telegraf“.

Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a mnogi su istakli da ih je scena podsjetila na čuveni film “Madagaskar”.

U svakom slučaju, divno je vidjeti ove životinje kako nesmetano šetaju ulicama u kojima nema ljudi usljed pandemije korona virusa.

These penguins took a stroll through the quiet streets of Cape Town as residents in South Africa self-isolate amid COVID-19 lockdown. https://t.co/efBUX6mydx pic.twitter.com/MCtU22fJ5p

— ABC News (@ABC) April 21, 2020