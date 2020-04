Potresna vijest o djevojčici koja se ubila zbog izolacije i virusa korona

Djevojčica koja je imala svega 15 godina Džoviani ‘Džo’ Smit pronađena je mrtva u svojoj kući u gradu Stoktonu, gdje se objesila uslijed državnih mjera o obaveznom ostanku kod kuće uslijed pandemije virusa korona.

Njena majka, Danijel Hant, ističe da mlada sportistkinja nije ničim nagovijestila ovakav tragičan kraj, da nikakva oproštajna poruka nije ostavljena, te da je stres zbog zdravstvene krize po svemu sudeći imao značajan udio u tragičnom ishodu.

“Mislila sam da sam uradila sve što je trebalo kao roditelj, da uvijek imamo otvorenu mogućnost komunikacije. A ponekad bi trebalo da zastanemo (s onim što radimo) i brinem se o djeci za koju više ne mislimo da imamo razloga za brigu“, rekla je ona.

“Džo” je bila druga godina srednje škole i vrlo obećavajaća sportistkinja koja je igrala softbol kao hvatačica i igračica na drugoj bazi, piše sportski blog “Ekstra ingings softbol”.

Jedan od njenih bivših trenera, Bil Fečer, pozvao je roditelje putem Fejsbuka da više razgovaraju sa svojom djecom o pandemiji, upravo zbog onoga što se desilo Smitovoj ovoj divnoj djevojčici.

“Ne mogu ni da zamislim kroz šta je Džo prolazila dok nije onako skončala. Njena mama je samohrana majka, koja vodi sopstveni ketering servis, kome u ova vremena sigurno ne cvjetaju ruže. Roditelji, molim vas da ne pretpostavljate kako vaša djeca prolaze kroz stres koji je uzrokovala ova zdravstvena kriza. Molim vas i da ovu porodicu pomenete u molitvama, ali i da konktaktirate druge, bez pomisli da su, ‘sigurno, dobro’“, poručio je Fečer.

Još jedan trener malene Džo Kristofer Li Mur uputio je apel:

“Kao što mnogi od vas znaju, jedna od mojih ‘softbol kćerki’ je preminula. Ono što mnogi ne znaju je da je izvršila samoubistvo. A tinejdžerska samoubistva i depresija su nešto što nam se često dešava u posljednje vrijeme. Sada, sa Covid-19 pandemijom će stvari biti samo gore. Ja živim sa dvije kćerke koje će uskoro da dođu do diploma, jedna u srednjoj školi, druga na univerzitetu Fresno Stejt. Znam da se obje bore sa nekim prilično snažnim emocijama, i to iz raznih razloga, ali su svakako – ti problemi stvarni. Ovo je vrijeme da se zaista posvetimo našim tinejdžerima, da otvorimo jasne staze komunikacije i da se uvjerimo da su dobro. Ne možemo samo da pretpostavljamo da su dobro, ili da pretpostavljamo da se nose sa ovim stvarima kako treba. Znam kako je najstarijim đacima i studentima, koji su naporno radili i sada ne mogu da uzmu plodove tog rada kao što su matursko veče, proljećni sportovi, ekskurzije, mature i diplomski. Mi, kao stariji, često odbacujemo značaj ovih stvari za mlade. A za naše tinejdžere, u svijetu u kome oni žive, to im je maltene sve. I, dok sve dublje ulazimo u ovu krizu, a sve više stvari im se ograničava, moramo da motrimo na psihičko zdravlje naše djece i da budemo više s njima u kontaktu, kako bismo vidjeli da li su tužni, da li su u depresiji, da li ih emocije lome. Kao roditelji moramo da ih naučimo vještinama koje će im pomoći da to prebrode, da ih osnažimo, i sve će biti bolje. Ne možemo uvek da sve kontrolišemo i dešavaće se uvek neke stvari koje nismo planirali. Tome treba i djecu da naučimo. Da ih naučimo da se prilagode i idu dalje. Pozivam sve roditelje koji nisu pričali sa svojim tinejdžerima o psihičkom zdravlju da to u urade. Našim tinejdžerima smo potrebni više nego što to mislite“, poručio je Li Mur.

Ova potresna priča pokazala je jednu vrlo važnu stvar – pandemija ne odnosi samo žrtve virusa, već i one plade ljude, koji postaju žrtva sopstvene patnje, izolovanosti i otuđenosti, prenosi “Blic“.

