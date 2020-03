Objava izazvala bijes: Malezijska vlada ženama izdala uputstvo da kod kuće rade našminkane i da ne gnjave muževe

Vlada savjetuje ženama da kod kuće budu lijepo odjevene, našminkane te da se ponašaju kao što bi to činile na poslu. To uključuje pristojan razgovor s muževima, a isključuje sarkastične komentare ili zadirkivanje koje se ovim postom ne preporučuje, piše “Index“.

Žene također ne bi trebale ulaziti u rasprave i svađe s muževima koji ne žele raditi kućanske poslove.

Ako se muškarci odluče pomoći im, žene bi im morale lijepo objasniti što im je činiti, bez ironičnih komentara. Uz sve to, preporučuje se da žene u razgovoru s muževima pokušavaju imitirati glas Doremona, lika iz japanskih manga filmova.

Objava je izazvala bijes među udrugama za ženska prava u Maleziji koje su osudile takav potez vlade nazivajući ga diskriminirajućim i poražavajućim za društvo. Malezija je trenutačno na 104. mjestu ljestvice jednakosti spolova u svijetu.

