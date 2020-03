U Francuskoj u posljednja 24 sata od koronavirusa preminule 292 osobe

Od posljedica zaraze novim tipom koronavirusa, u FrancuskojBroj preminulih u posljednja 24 sata porastao je za 292, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva dostigao 2.606, saopštile su u nedjelju zdravstvene vlasti, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema podacima Francuske agencije za javno zdravstvo, broj novozaraženih je 2.599, što je značajan pad u odnosu na prethodni dan kada je zabilježen rekordan broj od 4.611 slučajeva oboljenja COVID-19 u 24 sata. Sada ukupan broj potvrđenih slučajeva zaraze u Francuskoj iznosi 40.174.

Među skoro 19.000 pacijenata koji su trenutno hospitalizovani, 4.632 osoba se nalazi na odjeljenjima intenzivne njege, prenose francuski mediji navode agencije.

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) 11. marta je zbog širenja koronavirusa proglasila “globalnu pandemiju“. Također, WHO je uz Evropu novim epicentrom pandemije koronavirusa, koji se prvi put pojavio krajem prošle godine u kineskom gradu Wuhanu, proglasio i Sjedinjene Američke Države. Od COVID-19 u svijetu je umrlo više od 33.500 ljudi, a potvrđeno je preko 700.000 slučajeva zaraze koronavirusom u više od 175 zemalja, govore podaci američkog Univerziteta Johns Hopkins. Do sada se oporavilo više od 145.000 ljudi.

Facebook komentari