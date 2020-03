Portparol kineske vlade: “Virus je potekao iz SAD-a”

Zhao Lijian, prvi glasnogovornik Vlade Kine i zvaničnik Ministarstva vanjskih poslova, na društvenim mrežama je postavio izvještaj koji je objavila web-stranica iz Kanade koja se bavi zavjerama, a u kojem se sugeriše da je korona virus potekao iz Sjedinjenih Američkih Država.

“Uzmite samo nekoliko minuta da pročitate još jedan tekst. Ovo je toliko začuđujuće da mi je promijenilo mnogo toga u šta sam vjerovao. Širite dalje da ljudi znaju“, napisao je Zhao na Twitteru.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3

