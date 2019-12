Prizori katastrofalnog nevremena u Evropi, poginulo najmanje osam ljudi

Deux puissantes tempêtes qui ont frappé l'#Espagne et le #Portugal l'un après l'autre au cours des trois derniers jours ont fait au moins 8 morts et causé des inondations et des dégâts à grande échelle.

La tempête #Fabien touche la #France actuellement.#Spain #Espana pic.twitter.com/JgzTgxoFlS

— Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) December 21, 2019