“Leteći čovjek” sa puškom pred Macronom

U Parizu je u toku parade povodom francuskog nacionalnog praznika Dana pada Bastilje, priređena spektakularna scena na defileu pred Emanuelom Makronom (Emmanuel Macron), “Avaz“.

Pred tribinom na kojoj je prisustvovao predsjednik Francuske, bivši džet-ski šampion Freki Zapata (Franky) letio je na svom “Flajbord eru” – ledbdećoj kupoli koja mu omogućava manevre kao iz naučnofantastičnih filmova.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se da Zapata u ruci nosi automatsku pušku, što ukazuje da bi ova letjelica mogla da bude upotrebljena u arsenalu francuske vojske.

“Parizjen” navodi da je u pitanju letjelica koju kao gorivo pokreće kerozin, posjeduje pet mini turbo motora koji omogućuju brzinu do 190 kilometara na sat, a let može da traje do 10 minuta.

Makronu se očigledno dopala demonstracija “Flajbord era” pošto je uz osmijeh i aplauz pozdravio Zapatu koji je odletio i prepustio mjesto drugim učesnicima parade.

