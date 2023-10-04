“Prst nam je na obaraču”

Objavljeno prije 17 minuta

Portparol pobunjene jemenske grupe Huti Jahja Sari, izjavio je danas da ta grupa ima “prst na obaraču za direktnu vojnu intervenciju” ukoliko se ispune određeni uslovi za uključivanje u rat.

Iznoseći pet točaka , Sarri je pozvao Sjedinjene Države i Izrael da odgovore na međunarodne diplomatske napore za zaustavljanje rata s Iranom i zemljama “Osovine otpora”, uključujući Libanon, izvještava Al Jazeera.

„Ova agresija je nepravedna, represivna i ničim izazvana, prijeti globalnoj i regionalnoj stabilnosti i sigurnosti te šteti svjetskom gospodarstvu“, rekao je.

Kao još jedan uvjet naveo je prekid napada u Palestini, Libanonu, Iraku i Iranu, te ukidanje “nepravedne blokade Jemena”.

Treća točka odnosi se na provedbu prekida vatre u Gazi i ispunjavanje obveza vezanih uz dostavu humanitarne pomoći i ostvarivanje legitimnih prava Palestinaca.

Sari je dodao da će Huti sudjelovati u vojnoj intervenciji ako se nove zemlje pridruže SAD-u i Izraelu u ratu protiv Irana, ako se Crveno more iskoristi za napad na Iran ili bilo koju muslimansku zemlju i ako se rat dodatno zaoštri protiv Irana i “Osovine otpora”.

Konačno, upozorio je na “bilo kakve nepravedne mjere usmjerene na daljnje pooštravanje opsade jemenskog naroda”.


