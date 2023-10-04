“Prst nam je na obaraču”

Iznoseći pet točaka , Sarri je pozvao Sjedinjene Države i Izrael da odgovore na međunarodne diplomatske napore za zaustavljanje rata s Iranom i zemljama “Osovine otpora”, uključujući Libanon, izvještava Al Jazeera.

„Ova agresija je nepravedna, represivna i ničim izazvana, prijeti globalnoj i regionalnoj stabilnosti i sigurnosti te šteti svjetskom gospodarstvu“, rekao je.

Kao još jedan uvjet naveo je prekid napada u Palestini, Libanonu, Iraku i Iranu, te ukidanje “nepravedne blokade Jemena”.

Treća točka odnosi se na provedbu prekida vatre u Gazi i ispunjavanje obveza vezanih uz dostavu humanitarne pomoći i ostvarivanje legitimnih prava Palestinaca.

Sari je dodao da će Huti sudjelovati u vojnoj intervenciji ako se nove zemlje pridruže SAD-u i Izraelu u ratu protiv Irana, ako se Crveno more iskoristi za napad na Iran ili bilo koju muslimansku zemlju i ako se rat dodatno zaoštri protiv Irana i “Osovine otpora”.

Konačno, upozorio je na “bilo kakve nepravedne mjere usmjerene na daljnje pooštravanje opsade jemenskog naroda”.

