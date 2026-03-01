Svijet

Napadnut tanker s naftom u blizini obale Omana

Omanski Centar za pomorsku sigurnost izjavio je da je tanker Skylight, koji plovi pod zastavom Palaua, napadnut oko 9 km od omanskog Musandama.

Četiri osobe su ranjene, a posada od 20 ljudi je evakuirana.

Nisu odmah bile dostupne nikakve druge informacije.

Napad je izveden nakon što su omanski državni mediji izvijestili da su dva drona ciljala luku Duqm, ozlijedivši jednog stranog radnika.


