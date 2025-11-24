“Putine, gubiš!”

U zajedničkom saopštenju SAD i Ukrajine navodi se da će konačne odluke u okviru ovog plana donijeti predsjednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp.

Navodi se i da su jučerašnji razgovori o mirovnom okviru u Ženevi bili konstruktivni, fokusirani i puni poštovanja, uz naglašenu zajedničku posvećenost postizanju mira.

”Obe strane su se složile da su konsultacije bile veoma produktivne. Razgovori su pokazali značajan napredak ka usklađivanju stavova i identifikovanju jasnih sledećih koraka”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se kako Ukrajina i SAD nastavljaju intenzivnu saradnju po tom pitanju, uključujući blisku saradnju sa evropskim partnerima.

”Ukrajinska delegacija je ponovo potvrdila svoju zahvalnost za nepokolebljivu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država i, lično, predsjednika Donalda Trampa za njihove neumorne napore usmjerene ka okončanju rata i gubitaka života”, navodi se u saopštenju.

Šok obrt u Ženevi: Amerikanci menjaju sopstveni mirovni plan?

Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog dijelova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.

U međuvremenu, pojavio se i evropski kontrapredlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka.

Kako se navodi, taj prijedlog uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmjenama i brisanjem pojedinih dijelova.

Između ostalog, veličina ukrajinske vojske se ograničava na 800.000 pripadnika u mirnodopskim uslovima.

Pored toga, SAD daju garanciju koja odražava Član 5 NATO-a, prema kojoj sve članice Alijanse imaju obavezu da reaguju ako je jedna od članica napadnuta.

Tačka 21 obavezuje Ukrajinu da ne pokušava da povrati okupiranu suverenu teritoriju silom i da pregovori o teritorijalnim razmjenama počnu od linije kontakta.

Rubio: Tramp zadovoljan, napredak ogroman

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon završenih razgovora sa ukrajinskom delegacijom u Ženevi da je postignut “ogroman napredak” u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i da je “veoma optimističan” da nešto može da se postigne.

Rubio je novinarima rekao da “neće spekulisati niti ulaziti u detalje bilo koje od konkretnih stavki u najnovijoj verziji predloga” o postizanju mira u Ukrajini, jer se oni u narednim danima mogu “dalje razvijati ili mijenjati”, saopšteno je iz Stejt departmenta.

“Iskreno, do sutra ili prekosutra to bi se moglo dalje razvijati i mijenjati. Ali mogu vam reći da sam veoma optimističan da možemo nešto da uradimo ovde, jer smo danas postigli ogroman napredak”, kazao je Rubio.

Na pitanje kako američki predsjednik Donald Tramp ocenjuje napredak koji je postignut tokom pregovora u Ženevi, Rubio je kazao da misli da je on “prilično zadovoljan izvještajima” koje su mu prenijeli o postignutom napretku.

Iako Rusija nije prisustvovala razgovorima u Ženevi, Rubio je rekao da Rusi “imaju pravo glasa i da će biti konsultovani u narednim koracima ka postizanju mira”.

“Počeli smo od rane faze ovog procesa sa našim razumjevanjem ruskog stava koji nam je saopšten na brojne načine”, rekao je Rubio.

On je dodao da je “očigledno” da, ako može da se postigne sporazum sa ukrajinskom stranom, to treba da se prenese ruskoj strani. “To je još jedan dio ove jednačine. Moraju (Rusi) da se slože sa ovim da bi to funkcionisalo”, istakao je Rubio.

Na pitanje kakav je bio kontrapredlog Evropljana na američki mirovni predlog od 28 tačaka o završetku rata u Ukrajini i da li će se u pregovorima pridržavati roka od 27. novembra za zaključenje tog sporazuma sa ukrajinskom stranom, Rubio je odogovorio da je “rok da ovo završimo što je prije moguće”.

“Naravno, voljeli bismo da to bude četvrtak. Na kraju krajeva, važna stvar je da smo postigli značajan napredak. Zaista smo krenuli naprijed. Zato sam veoma optimističan da ćemo to postići u veoma razumnom roku, vrlo brzo. Bilo da je četvrtak, bilo da je petak, bilo da je srijeda, bilo da je ponedeljak slijedeće sedmice, želimo da to bude uskoro jer će od danas do trenutka kada će se to riješiti više ljudi umreti. Desiće se još razaranja. Naš cilj je da okončamo ovaj rat što je prije moguće, ali nam je potrebno još malo vremena”, rekao je Rubio.

Na pitanje šta misli o kontraprijedlogu Evropljana na američki predlog o okončanju rata u Ukrajini, Rubio je kazao da “nije video nikakav kontraprijedlog”.

Istakao je da je juče na pregovorima u Ženevi “bio najbolji dan” u svih “deset mjeseci rada na ovim pitanjima”.

On je potvrdio da se na pregovorima u Ženevi sastao i sa evropskim predstavnicima, odnosno sa savetnicima za nacionalnu bezbednost raznih zemalja koji su bili prisutni u tom švajcarskom gradu, a kojima je predstavljen napredak koji je američka delegacija postigla sa predstavnicima Ukrajine.

Rubio je dodao da su pitanja u pregovorima sa Ukrajinom koja se direktno odnose na Evropu ili na NATO ostavljena “kao dio posebnog toka (pregovora), jer to uključuje njihov doprinos”.

“Ali mislim da ono što su čuli, i nadam se da će potvrditi, vjerujem da hoće, jeste neverovatna količina pozitivnosti i sa ukrajinske i sa američke strane o napretku koji smo danas postigli”, kazao je Rubio.

Na pitanje da li su SAD otvorene za zahtjev u kontrapredlogu na američki mirovni prijedlog o Ukrajini, u kome se traži da se na Ukrajinu odnosi primjena Člana 5 NATO-a, koji podrazumjeva da sve zemlje članice odgovore ako neka od njih bude napadnuta, Rubio je kazao da “neće raspravljati o detaljima onoga na čemu se radi u vezi sa bilo kojim konkretnim odredbama”.

“Jasno je da svi prepoznajemo da će dio konačnog okončanja ovog rata zahtjevati da se Ukrajina osjeća bezbjedno i da nikada više neće biti napadnuta. Dakle, to je očigledno nešto o čemu se mora razgovarati. Mislim da smo postigli značajan napredak po tom i drugim pitanjima. Ali neću ulaziti u detalje”, istakao je Rubio.

Na pitanje da li će biti telefonskog razgovora između Trampa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u narednim satima, Rubio je odgovorio da je to “moguće”.

On je kazao i da se nastavlja rad na mirovnom predlogu za okončanje rata u Ukrajini, ali ne u Ženevi.

“Ovaj proces je u toku već skoro tri nedelje i zaista se ubrzao u posljednjih 96 sati. Dakle, ovo je tekući proces. Ne moramo biti ovde u ovoj zgradi da bi se to pokrenulo. Ali mislili smo da nam današnje prisustvo ovde lično omogućava da napravimo velike korake, posebno zato što su (Ukrajinci) poslali tako visoku delegaciju koja ima ovlaštenje da se vrati u njihov glavni grad, razgovara sa njihovim predsjednikom i dogovori se o odredjenim stvarima”, rekao je Rubio.

