Tragična sudbina Palestinaca: Slijedi još jedna teška zima – za većinu bez krova nad glavom

Nakon više godina vojnog napada, zgrade koje su ostale u Gazi izložene su vremenskim nepogodama, i mogu biti nestabilne, kao i opasne, što znači da se mnogi stanovnici Gaze oslanjaju na šatore kao sklonište.

Destruction scenes from the centre of Khan Yunis 💔 pic.twitter.com/VIzCvZjJe8 — DooaaKhaaled (@doaakhaaledd) November 4, 2025

Manal Salem (52) rekla je da je njen šator, kao i mnogi drugi postavljeni u školi u kojoj se sklonila, dotrajao.

Nadala se da će im pomoć, uključujući i nove šatore, stići pre nego što počne kiša.

Issam Abu Zafira, otac petero djece, rekao je da se boji dolaska zime, opisujući stanje svog šatora kao “tragično”.

Humanitarne agencije izvijestile su da premalo pomoći stiže u Gazu gotovo četiri tjedna nakon prekida vatre .

Primirje je trebalo osloboditi poplavu pomoći u malu, prenaseljenu enklavu, gdje je u kolovozu potvrđena glad i gdje je gotovo svih 2,3 milijuna stanovnika izgubilo svoje domove zbog izraelskog bombardiranja .

Izrael tvrdi da ispunjava svoje obveze prema sporazumu o prekidu vatre , koji predviđa prosječno 600 kamiona zaliha dnevno u Gazu.

