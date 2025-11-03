Najluđi potez od početka rata u Ukrajini zgrozio sve! Putin naredio da se na mjestu masakra uradi ovo!

Razrušeno pozorište u Mariupolju bilo je simbol brutalnosti rata u Ukrajini. Stotine civila su baš u ovoj zgradi tokom početka sukoba potražile utočište, prije nego što su ruske snage bacile bombe na zgradu. Sada je predsjednik Rusije Vladimir Putin obnovio pozorište i planira da u njemu prikazuje rusku umjetnost, prenosi Kronen Zeitung, piše Telegraf.

Prema izvještajima novinske agencije Ukrinform, koja se poziva na upravu grada pod ruskom okupacijom, u decembru se planira ponovno otvoranje razorenog pozorišta. Njegovo bombardovanje izazvalo je ogorčenje širom sveta, s obzirom na to da je ispred zgrade bilo jasno naznačeno kako se unutra nalaze djeca.

“Mjesto jednog od najgorih ratnih zločina ruskih okupatora sada će postati pozornica za ruske pozorišne predstave i koncerte. Tada će se, bukvalno, na kosturima ubijenih stanovnika Mariupolja pevati i plesati”, objavio je portal.

Nakon što su zauzele Mariupolj, Putinove snage su razorenu zgradu u početku ogradile kako bi sprečile izvlačenje tijela i utvrđivanje razmjera zločina. U decembru 2022. godine zgrada je bila srušena. Dan prije napada u zgradi se, prema izveštajima, nalazilo oko 1200 ljudi.

Dok gradske vlasti navode broj od 300 poginulih, rekonstrukcija Associated Pressa procenjuje da ih je bilo oko 600.

Organizacija za ljudska prava Amnesty International je u svom izvještaju iz juna 2022. godine zaključila da je broj poginulih manji nego što su to ranije navodili gradski zvaničnici ili AP, jer prema njihovim podacima, život je izgubilo “najmanje dvanaest” osoba.

Facebook komentari