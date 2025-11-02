Turska zaprijetila Crnoj Gori: Uzvratit ćemo istom mjerom

Kalkavan je to saopštio tokom posjete Baru gdje je obišao svoje sunarodnike kojima su minulih dana demolirani lokali, prenosi RTCG.

“Ne samo to, mislimo da ima još koraka koje se moraju napraviti. Obzirom da u temeljima naših odnosa, između dvije države imaju neke odluke koje su donesene zajedno, ako se ne naprave koraci i naša strana će biti primorana na neke korake da preuzme u skladu sa ovim što se desilo. Danas imate 250.000 ljudi koji su u suprotnom iz Crne Gore žive u Turskoj. Rodbina im je ovdje, tako da se oni obilaze svakako. Tako da će oni morati da podnesu neki teret zbog svega ovoga”, rekao je on,pišu Vijesti

A u međuvremenu, državljani Azerbejdžana J.M. (45) godina i E.M. (33) godine uhapšeni su zbog sumnje da su učestvovali u tuči 26. oktobra na Zabjelu kada je ranjen crnogorski državljanin M.J., saopšteno iz policije.

“Državljani Azerbejdžana uhapšeni su sinoć na graničnom prelazu Božoj kada su pokušali da napuste zemlju. Zbog sumnje o vjerodostojnosti isprava, policija ih je detaljno kontrolisala i utvrdila da jedan ima lažna dokumenta. Daljom istragom utvrđeno je da se za J.M. i E.M. traga zbog krivičnog djela u podgoričkom naselju Zabjelo. Oni će u zakonskom roku biti sprovedeni kod tužioca na saslušanje dok se za još dva lica čiji je identitet poznat policiji i dalje traga”, saopšteno je iz UP.

