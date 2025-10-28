VIŠE NIJEDNA TAČKA NA PLANETI NIJE SIGURNA! Isplivali detalji zbog kojih će svijet PRETRNUTI, jedno je MISTERIJA!

Ni Vladimir Putin, ni njegov general Valerij Gerasimov nisu rekli gdje je testirana nova, navodno supermoćna nuklearna raketa “burevestnik”, ali je u međuvremenu otkriveno da je Rusija zatvorila veliko područje oko Nove zemlje, ruskog arhipelaga u Arktičkom okeanu. Upravo ova raketa upalila je alarm na Zapadu, imajući u vidu da njen domet obuhvata cijelu Evropu i gotovo cijelu Ameriku.

Naime, norveški onlajn list “Barenc observer” proučio je NOTAM – obavještenje sa bitnim informacijama o letu koje nisu bile poznate dovoljno unaprijed – koje pokazuje da je Rusija zatvorila veliko područje oko Nove zemlje. Nekoliko plovila povezanih sa programom testiranja bilo je raspoređeno duž obale arktičkog arhipelaga – i na strani Barentsovog mora i Kara mora. Takođe, Rosatom i ruske oružane snage imali su avione stacionirane na aerodromu Rogočevo u to vrijeme. Bilo je mnogo aktivnosti u i oko poligona Pankovo za raketu “burevestnik” tokom leta i jeseni, kako je ranije prenio “Barents Observer”.

Putin nije skrivao ponos kad je komentarisao testiranje koje se održalo 21. oktobra.

– Jasno se sjećam, kad smo objavili da razvijamo takvo oružje, čak su mi i visoko kvalifikovani stručnjaci rekli da je to dobar i vrijedan cilj – ali neostvariv u bliskoj budućnosti. A sada su odlučujući testovi završeni – rekao je Putin na sastanku sa komandantima ruskih grupacija uključenih u sukob sa Ukrajinom, uključujući načelnika ruskog Generalštaba generala Valerija Gerasimova.

“Prešao je 14.000 km, a to nije njegov maksimum”

Gerasimov je Putinu rekao da je “burevestnik” prešao 14.000 km a da je let trajao 15 sati.

– To nije maksimalna granica – dodao je on.

Analitičar i bivši oficir švedskih oružanih snaga Mikael Valterson rekao je da je “burevestnik” sposoban da dosegne bilo koju tačku na Zemlji.

– SAD bi trebale da budu zabrinute zbog ruske akvizicije “burevestnika” – dodao je on.

Letio je u cik-cak?

Nova zemlja proteže se na oko 850 km od svog južnog kraja do najsjevernije tačke. Ako je “burevestnik” zaista preletio 14.000 km, ili je letio u cik-cak oko arktičkog arhipelaga, ili je napravio dužu rutu preko sjevernih regiona Rusije, navodi “Barenc observeru” i dodaje da preletanje udaljenosti od 14.000 km tokom perioda od 15 sati daje prosječnu brzinu od 933 km/h.

Raketa je, prema ranijim ruskim navodima, sposobna da menja kurs tokom leta. Gerasimov je potvrdio da su “izvedeni vertikalni i horizontalni manevri” koji omogućavaju raketi da “zaobiđe sisteme protivraketne i protivvazdušne odbrane”.

Do testiranja “burevestnika” došlo je svega jedan dan pre godišnje ruske strateške jvežbe nuklearnih snaga, kad su lansirane rakete “jars”, “sineva” i dvije krstareće X-102.

Kako će Rusija klasifikovati novo oružje

Putin je rekao da ostaje da se odluči kako će Rusija klasifikovati novo oružje. Tradicionalno, krstareće rakete se svrstavaju među taktičko nuklearno oružje, ali s obzirom na interkontinentalni domet “burevestnika”, on bi mogao da bude uključen u strateške nuklearne snage.

Nova raketa ima nuklearni pogon i takođe je sposobna i da nosi nuklearnu bojevu glavu, a poznata je i kao “leteći Černobilj” (NATO je označava kao SSC-X-9 “skajfol”).

Bilateralni sporazum Novi START između Rusije i SAD, koji ograničava broj strateških nuklearnih bojevih glava i lansera, ističe u februaru 2026.

– Moramo odrediti moguće načine upotrebe i početi pripremu infrastrukture za raspoređivanje ovog oružja u našim oružanim snagama – rekao je Putin na sastanku.

“Nije bilo radijacije, mesto pada rakete nepoznato”

Iz Norveške uprave za zaštitu od radijacije i nuklearnu bezbjednost (DSA) rekli su za “Barenc observer” da do sada nisu prijavljene nijedne skokovi radijacije na bilo kojoj od mjernih stanica u zemlji.

– Nismo zabilježili ništa abnormalno. Ako je došlo do radioaktivnog ispuštanja u vezi sa ruskim testiranjem krstareće rakete, potrebno je mnogo vremena da se radijacija prenese do Norveške, i trebaće vrijeme pijre nego što bude registrovana na našim mernim stanicama – rekla je portparolka Hallfrid Simonsen.

Nije bilo izvještaja iz Rusije o nivoima radijacije iz arktičkog područja gdje je raketa letela.

Rusija takođe nije objavila detalje o tome gde je “burevestnik” konačno pao nakon svog navodnog leta od 15 sati. Cela Nova zemlja je zatvoreno vojno područje u koje civili nemaju pristup. Tu je postavljeno nekoliko brodova, sa obe strane Matočkinskog prolaza. Ako je raketa pala u Barencovo ili Karsko more, vjerovatno je operacija njenog povraćaja već u toku, navodi “Barenc observer”.

“Burevestnik doseže svaku tačku na planeti, a tomahavk…”

Oficir Valterson, koji je upozorio da “burevestnik” može da dosegne bilo koju tačku na planeti, istovremeno je ukazao da je domet američkih raketa “tomahavk” ograničen.

– Rakete “tomahavk” mogu da lete preko 1.000 km, ali da bi to učinile moraju da budu prilično blizu neprijatelja. Ali, raketa na nuklearni pogon može da stigne do bilo koje tačke na Zemlji i da obiđe planetu nekoliko puta – rekao je Valterson, napominjući da bi Amerika trebalo da se zabrine zbog “burevestnika”.

Tramp je burno reagovao na novu rusku raketu i u ponedjeljak poručio Putinu da SAD imaju nuklearne podmornice pozicionirane blizu Rusije.

– Oni znaju da imamo nuklearnu podmornicu, najbolju na svijetu, tik uz njihovu obalu. Trebao bi da okonča rat koji je trebalo da traje jednu nedjelju, a sada je u svojoj četvrtoj godini. To je ono što bi trebalo da uradi umjesto testiranja raketa – rekao je Tramp, piše espreso.

