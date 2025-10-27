PUTIN UTJERAO STRAH U KOSTI CIJELOM SVIJETU, POGLEDAJTE SAMO ŠTA JE RUSIJA RAZVILA! Ovo ne posjeduje niko SEM NJEGA!

Predsjednik Rusije je istakao da je nova raketa “nepobediva” za sadašnju i buduću protivraketnu odbranu, sa maltene neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom leta.

Rusija je uspješno testirala svoju novu interkontinentalnu krstareću raketu na nuklearni pogon, kako je rekao predsednik te zemlje Vladimir Putin. Raketa je preletjela 14.000 kilometara i bila u vazduhu 15 sati na testu 21. oktobra, a Putin je rekao da je u pitanju “zaista jedinstveno oružje, kakvo nijedna druga zemlja u svijetu ne posjeduje” i da je “burevestnik nepobjediv”.

Putin je obučen u kamuflažnu uniformu rano ujutru, na sastanku sa komandantima ruskih grupacija uključenih u sukob sa Ukrajinom, rekao načelniku Generalštaba generalu Valeriju Gerasimovu da su ključni testovi “burevestnika” sada završeni i da bi trebalo da počne završna faza rada prije raspoređivanja raketa, preneo je Rojters. Predsjednik Rusije je istakao da je nova raketa “nepobjediva” za sadašnju i buduću protivraketnu odbranu, sa maltene neograničenim dometom i nepredvidivom putanjom leta.

– Ovo je zaista jedinstveno oružje kakvo ne poseduje nijedna druga zemlja u svijetu – rekao je Putin.

Predsjednik Rusije je naredio pripremu “infrastrukture za stavljanje ovog oružja u službu u ruskim oružanim snagama”.

Do potvrde testova “burevestnika” dolazi nakon satelitskih snimaka i upozorenja posljednjih mjeseci koja su ukazivala na na predstojeće lansiranje, piše “Moskov tajms”. List podseća da se Putin hvalio kako “nepobjedivi burevestnik” može da izbjegne američku protivraketnu odbranu kad ga je predstavio u kratkom animiranom segmentu 2018, za vreme obraćanja o stanju nacije.

Šta je “burevestnik”

U pitanju je niskoleteća krstareća raketa koji se lansira sa zemlje

Ima nuklearni pogon i takođe je sposobna i da nosi nuklearnu bojevu glavu.

NATO je označava kao SSC-X-9 “skajfol”, a poznata je i kao “leteći Černobilj”

Na testu 21. oktobra projektil je prešao 14.000 km i bio u vazduhu oko 15 sati, kako je Gerasimov rekao Putinu

Navodno može da savlada bilo koju protivraketnu odbranu i ima neograničeni domet

“Mogla bi da ostane danima u vazduhu”

Nuklearni pogon rakete je dizajniran da joj omogući duži i dalji let nego tradicionalnim turbomlaznim ili turboventilatorskim motorima koji su ograničeni količinom goriva koju mogu da ponesu. To bi joj dozvolilo da “luta” duži period pre pogađanja mete.

Američka Inicijativa za nuklearnu pretnju (NTI), navodi da bi raketa mogla da ostane ostati u vazduhu potencijalno danima.

– U operaciji, “burevestnik” bi nosio nuklearnu bojevu glavu (ili više njih), kružio oko Zemlje na maloj visini, izbjegavao protivraketne odbrane i teren i ispuštao bojevu glavu/bojeve glave na teško predvidljivoj lokaciji (ili lokacijama) – navodi se u izvještaju NTI.

Zapadni stručnjaci strahuju

Neki zapadni stručnjaci su doveli u pitanje stratešku vrijednost rakete, navodeći da neće dodati Moskvi sposobnosti koje ona već nema, a mogla bi da izbacuje radijaciju duž svoje staze leta.

Zapadni stručnjaci takođe kažu da bi “burevestnik” zbog podzvučne brzine mogao da bude detektovan i da bi raketa bila ranjivija što ostane duže u letu. Kao odgovor na to, ruski vojni ekspert Aleksej Leonkov napisao je 2019. da bi uloga “burevestnika” bila da eliminiše “ostatke” neprijateljskih komandnih punktova, vojnih baza, fabrika i elektrana nakon što Rusija već ispali interkontinentalne balističke rakete, u kom trenutku bi protivnički PVO sistemi bili nesposobni da ih zaustave. Leonkov je naveo da bi rakete “burevestnik” dovršile uništenje neprijateljske vojne i civilne infrastrukture, “pregazile agresorske zemlje i vratile ih u kameno doba”.

Međunarodni institut za strateške studije (IISS) naveo je 2021. pozivajući se na specijalizovani ruski vojni časopis, da bi “burevestnik” imao teoretski domet do 20.000 km, pa bi mogao da bude baziran bilo gdje u Rusiji i pogađa mete u Americi. Takođe su prenijeli da je zamišljena visina rakete svega 50-100 metara, znatno niže od krstarećih raketa na konvencionalni pogon, što bi otežalo njenu detekciju radarima PVO.

Izvještaj američkog Nacionalnog centra za vazdušne i svemirske obaveštajne podatke iz 2020. Navodi da bi, ukoliko Rusija uspješno uvede “burevestnik” u službu, to Moskvi dalo “jedinstveno oružje sa interkontinentalnim dometom”.

Stručnjaci procenjuju da bi se lansirao malom raketom na čvrsto gorivo koji bi potisnuo vazduh u motor sa minijaturnim nuklearnim reaktorom. Pregrijani i moguće radioaktivan vazduh bio bi izbačen, pružajući potisak naprijed.

Istorija loših testova

“Burevestnik” ima istoriju loših testova sa brojnim neuspesima, prema zapadnim stručnjacima. Raketa je dospjela na naslovne strane 2019. nakon smrtonosnog incidenta u Belom moru kod Severodvinska, kad su u eksploziji i ispuštanju radijacije poginuli naučnici, petoro njih prema Rosatomu, koji su radili na prototipu oružja. O samoj nesreći u kojoj su poginuli stručnjaci, Rusija i dalje krije mnoge detalje. Rojters navodi da su američke obavještajne službe tada sumnjale da je nesreća dio testiranja “burevestnika” i da je Putin udovicama naučnika dodelio najviša državna priznanja, navodeći da je oružje na kojem su oni radili bez premca u svijetu, iako ga nije imenovao.

Putin je objavio uspešno testiranje rakete u oktobru 2023.

Dvoje američkih istraživača reklo je 2024. da su identifikovali vjerovatno mjesto raspoređivanja rakete, pored objekta za skladištenje nuklearnih bojevih glava nazvanog Vologda-20 ili Čebsara. Lokacija se nalazi 475 km severno od Moskve.

“Uputićemo veoma snažan odgovor na vojne udare duboko u Rusiji”

Do objave da je poslednji test “burevestnika” uspješno izveden dolazi u trenutku kad ruske snage polako, ali sigurno napreduju u Ukrajini. Mirovni pregovori između Moskve i Kijeva su u zastoju, uprkos posredničkim naporima američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je obećao da će brzo okončati rat po povratku u Bijelu kuću u januaru. Tramp je uveo sankcije dvema najvećim ruskim naftnim kompanijama, žaleći se da njegovi razgovori sa Putinom o okončanju rata u Ukrajini “ne vode nigdje”.

Putin je, sa druge strane, rekao da ne želi da postavi vremenski okvir za okončanje sukoba.

– Nećemo ništa usklađivati sa bilo kojim datumima ili događajima. Naše akcije ćemo zasnivati na vojnoj racionalnosti – rekao je on, preneo je “Moskov tajms”.

Putin je naglasio rekao da Moskva nikada neće popustiti pod pritiskom SAD ili bilo koje druge strane sile i upozorio da će uputiti veoma snažan odgovor na bilo kakve vojne udare duboko u Rusiji.

