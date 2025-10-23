Sastanak Trampa i Putina ipak moguć?

„Mislim da se predsjednik i cijela administracija nadaju da će se to jednog dana ponoviti, ali želimo osigurati opipljiv pozitivan rezultat tog sastanka“, rekla je na konferenciji za novinare, prema Reutersu.

Prema njezinim riječima, Trump nije vidio dovoljno akcija Rusije prema postizanju mira te želi vidjeti djela, a ne samo riječi o okončanju rata.

Leavitt je rekao da je Trump sve frustriraniji te da je na njemu da odluči hoće li biti još sankcija protiv Rusije .

Trump je jučer izjavio da je otkazao planirani sastanak s Putinom zbog nedostatka napretka u diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini .

