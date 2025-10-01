Trump potpisao uredbu kojom SAD garantuju vojnu sigurnost Katara

Izrael je tada tvrdio da je napad ciljao rukovodstvo Hamasa koje se u glavnom gradu Dohi sastalo radi razgovora o američkom prijedlogu prekida vatre za Gazu pod pokroviteljstvom Katara. U napadu je ubijeno nekoliko članova palestinskog pregovaračkog tima, ali ne i sami lideri, kao i jedan pripadnik katarske sigurnosne službe, prenosi Novi.

U ponedjeljak je izraelski premijer Benjamin Netanyahu uputio izvinjenje Kataru zbog pogibije njegovog državljanina. Katarski premijer Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani primio je izvinjenje u zajedničkom telefonskom razgovoru s Trumpom i Netanyahuom tokom njihovog susreta u Bijeloj kući, navodi Al Jazeera.

Facebook komentari