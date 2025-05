Izraelski vojnici pucali na strane diplomate: “Ispalili smo upozoravajuće hice” VIDEO

“Delegacija je skrenula s odobrene rute i ušla u područje gdje nije bila ovlaštena”, navodi se u vojnom priopćenju.

Izraelski vojnici, koji su djelovali u tom području, ispalili su upozoravajuće hice kako bi ih odbili, navodi se.

WATCH: Israeli occupation forces open fire directly at an international delegation visiting Jenin refugee camp, currently under a tight Israeli military siege, which included over 25 EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/g9ThTW1lmK

The Israeli army opens fire towards an international delegation visiting Jenin refugee camp, which has been under a tight Israeli military siege since January 19. The delegation includes EU and Arab ambassadors and diplomats. pic.twitter.com/YN6DrrMcwA

