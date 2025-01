Najveća misterija u stravičnom sudaru na nebu iznad Vašingtona: Nikome nije jasno zašto je pilot ovo uradio!

Nakon što su zvaničnici iz Vašingtona objavili da verovatno nema preživelih u sudaru putničkog aviona i vojnog helikoptera, akcija je iz spasilačke promenjena u akciju traženja tela.

Najveća misterija u vezi ovog stravičnog sudara sada se tiče vojnog helikoptera “Blek hok”, odnosno zašto pilot nije uradio po instrukcijama kontrole letenja i prošao iza aviona, čime bi tragedija bila izbegnuta.

Hitne službe sprovode akcije potrage u reci Potomak, u koju su pali i avion i helikopter “Blek hok”, a vlasti ukazuju da će operacija verovatno trajati danima. U avionu je bilo 60 putnika i četiri člana posade, a u helikopteru tri vojnika. Iz vode je izvučeno najmanje 20 tela.

Stručnjaci su rekli da bi ovo mogla da bude najsmrtonosnija vazdušna nesreća sa američkim putničkim avionom u nekoliko decenija, piše CNN.

Šta se dogodilo?

Let 5342 putničkog aviona kompanije “Amerikan erlajns”, kojim je upravljala “PSA erlajns”, išao je iz Vičite u Kanzasu do aerodroma “Regan”, kako je saopštila Federalna agencija za avijaciju (FAA).

Avion, mlaznjak “bombardijer CRJ700”, trebao je da sleti na aerodrom kod Vašingtona u sredu uveče, kad se sudario sa helikopterom američke vojske dok se približavao pisti, kako navode FAA i odbrambeni zvaničnici. Podaci o letu pokazuju da je avion trebalo da sleti oko 21 sat po lokalnom vremenu. Vašingtonska policija primila je dojavu u 20.53 o “padu letelice iznad reke Potomak.”

– Helikopter američke vojske “Blek hok” bio je na trenažnom letu u trenutku incidenta – rekla je CNN-u Heder Čairez, šefica medija Zajedničke operativne grupe za područje nacionalne prestonice.

Kako navodi CNN, za obezbeđivanje helikopterskog prevoza i “tehničke podrške za spasavanje” u području Vašingtona zadužen je 12. bataljon avijacije, stacioniran u Fort Belvoru u Virdžiniji. Još uvek je nejasno odakle je “Blek hok” poleteo pre sudara.

Avion razbijen, helikopter okrenut naopako

Avion se razbio na više delova prilikom eksplozije, javio je CBS. Kako se dodaje, helikopter je okrenut naopako, ali izgleda da je uglavnom ostao netaknut.

U međuvremenu je ronilački tim pronašao jednu od dve crne kutije putničkog aviona koji se srušio u reku Potomak nakon sudara.

Fatalities have been confirmed after a military helicopter collided with a regional jet near Ronald Reagan Washington National Airport, sources said.

The plane had departed from Wichita, Kansas.

Wichita Mayor Lily Wu joins @LipofTV pic.twitter.com/J0NuB1sH7A

— ABC News (@ABC) January 30, 2025