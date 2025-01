Washington: Sudar aviona i helikoptera, na desetine mrtvih

Senator Ted Cruz iz Teksasa potvrdio je na društvenim mrežama “da ima smrtnih slučajeva”, ali nije naveo koliko. CBS je saopćio kako je dosad pronađeno najmanje 18 tijela.

American Airlines je objavio da je u avionu bilo 60 putnika i četiri člana posade, avion može prevoziti do 65 putnika. Vojska SAD-a je objavila da su u helikopteru bila tri vojnika.

Dva izvora iz policijskih snaga potvrdila su za CNN da u ovom trenutku nema preživjelih. Zvaničnici se pripremaju da ovo bude najsmrtonosnija katastrofa u D.C.-u u desetljećima otkako se avion Air Floride 1982. srušio na most koji povezuje Arlington i D.C.

NBC News javlja da je avion ispod dva metra vode i da se prepolovio.

Detalji tragedije

Manje od 30 sekundi prije sudara, jedan je kontrolor pitao pilota helikoptera vidi li avion. Kontrolor je uputio još jedan poziv helikopteru nekoliko trenutaka kasnije. Međutim, uslijedio je sudar. Podaci koje je transponder aviona emitirao prije pada pokazuju da je avion u trenutku sudara bio na visini od oko 120 metara, krećući se brzinom od 225 kilometara na sat.

BREAKING: Mid-air collision between a helicopter and commercial jet on approach to Ronald Reagan Washington National Airport. Rescue boats are scanning the Potomac River. pic.twitter.com/ySwHFq9Ej1

— Breaking 4 News (@Breaking_4_News) January 30, 2025