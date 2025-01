Turska i Saudijska Arabija žele sklopiti obrambeni ugovor vrijedan 6 mlrd. dolara

…kao i partnerstvo u turskom programu borbenih zrakoplova, navode izvori upoznati s pregovorima za Bloomberg.

Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan trebao bi u ožujku posjetiti Saudijsku Arabiju kako bi finalizirao sporazum, tvrde isti izvori. Ovaj dogovor smatra se strateškim korakom u nastojanju Turske da proširi svoju obrambenu industriju i učvrsti odnose s jednim od najvećih svjetskih uvoznika oružja.

Moguće partnerstvo u programu borbenog zrakoplova KAAN

Saudijska Arabija navodno je zainteresirana za sudjelovanje u turskom programu borbenog zrakoplova 5. generacije KAAN, koji je osmišljen za pružanje naprednih borbenih sposobnosti. Program je prošle godine uspješno proveo svoj prvi testni let, no do pune operativne spremnosti trebat će još nekoliko godina.

Predloženo partnerstvo moglo bi pridonijeti ciljevima Saudijske Arabije u okviru vizije Vision 2030, koja uključuje lokalizaciju vojne proizvodnje.

Dosadašnja obrambena suradnja između Turske i Saudijske Arabije

U 2023. godini Saudijska Arabija potpisala je ugovor vrijedan 3 milijarde dolara s tvrtkom Baykar, vodećim turskim proizvođačem dronova, za nabavu bespilotnih letjelica Akinci. Ova suradnja uključuje prijenos tehnologije, zajedničku proizvodnju i lokalnu izradu 70% komponenti drona Akinci unutar Saudijske Arabije, navodi Saudijska vojna industrija (SAMI).

Izvršni direktor Baykara, Haluk Bayraktar, opisao je partnerstvo kao “važan korak prema jačanju odnosa naših država, uz doprinos regionalnom i globalnom miru”.

Ostali obrambeni ugovori u pregovorima

Osim bespilotnih letjelica, Turska želi Saudijskoj Arabiji prodati glavni borbeni tenk Altay i sustave protuzračne obrane. Dužnosnici ističu da bi ovi sustavi poboljšali obrambene sposobnosti Saudijske Arabije, dok bi istovremeno podržali rastući turski izvoz naoružanja.

Ugovor također uključuje razgovore o daljnjoj suradnji dviju zemalja u razvoju visokih tehnologija i obrambene proizvodnje, što se uklapa u planove Saudijske Arabije za diversifikaciju gospodarstva i povećanje lokalnih proizvodnih kapaciteta.

Odnosi između Ankare i Rijada znatno su se poboljšali posljednjih godina, nakon napetosti izazvanih ubojstvom novinara Jamala Khashoggija 2018. godine.

