Trump vrši pritisak na Egipat i Jordan da prihvate plan ‘čišćenja’ Gaze

Obraćajući se novinarima na Air Force One u ponedjeljak, američki predsjednik je ponovio svoj poziv — koji je izazvao bijes Palestinaca i Arapa širom Bliskog istoka — da i Egipat i Jordan prihvate stanovnike Gaze i pomognu u “čišćenju” pojasa . Dodao je da je razgovarao sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem.

„Pomogli smo im mnogo, i siguran sam da bi on pomogao nama”, rekao je Trump na pitanje kako je Sisi reagovao. “On je moj prijatelj. On je u veoma teškom dijelu sveta, da budem iskren. Kako kažu, grubo je susjedstvo. Ali mislim da bi on to uradio, a mislim da bi to uradio i kralj Jordana.”

Egipatski zvaničnici negirali su da je došlo do razgovora između Trumpa i Sisija. Otkako je Trump prvi put dao prijedlog tokom vikenda, i Kairo i Aman su žestoko odbili tu ideju, za koju se plaše da bi potkopala dugogodišnje nade Palestinaca da uspostave svoju državu.

Analitičari kažu da su Trumpovi komentari — koji su uslijedili samo nekoliko dana nakon što je državni sekretar Marco Rubio naredio hitnu obustavu rada na gotovo svim američkim programima vanjske pomoći — naglasili potencijalnu polugu koju je Washington imao nad Egiptom i Jordanom, kao i spremnost američkog predsjednika da je popusti.

“Ovo je klasična Trumpova pregovaračka taktika, koja dolazi s ekstremnom pozicijom kako bi završili negdje u sredini”, rekao je Sanam Vakil, direktor programa za Bliski istok i sjevernu Afriku u Chatham Houseu,piše N1

U utorak je na naslovnoj stranici egipatskog državnog dnevnika Al-Ahram objavljena velika slika raseljenih Palestinaca koji se vraćaju u sjevernu Gazu s naslovom: „Egipat govori jednim glasom: Narod odbija raseljavanje i podržava napore da se zaštiti nacionalna sigurnost dok Palestinci pišu svoj ‘ep o povratku’.”

Jordanski ministar vanjskih poslova, Ayman Safadi rekao je u nedjelju da “rješenje palestinskog pitanja leži u Palestini”.

“Jordan je za Jordance, a Palestina za Palestince”.

