Trump ponovo izrazio želju da se Palestinci presele u Egipat i Jordan

Američki predsjednik Donald Trump jučer je ponovio svoju želju da se Palestinci iz Gaze premjeste na “sigurnije” lokacije poput Egipta ili Jordana te najavio da će se “vrlo uskoro” sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom u Washingtonu.

Kako piše Economic Times, američki predsjednik je u subotu iznio ideju o “čišćenju” Gaze nakon više od 15 mjeseci rata između Izraela i Hamasa, koji je palestinski teritorij pretvorio u “mjesto ruševina”.

Upitan o tim komentarima, Trump je novinarima sinoć rekao da bi volio omogućiti Palestincima da “žive u području gdje mogu živjeti bez stalnih nemira, revolucije i nasilja”. “Znate, kada pogledate Pojas Gaze, tamo je godinama bio pakao… Uvijek je bilo nasilje povezano s tim područjem”, rekao je.

Na pitanje kako bi to utjecalo na rješenje s dvije države, rekao je da će se uskoro sastati s Netanyahuom. “On dolazi ovdje sastati se sa mnom”, izjavio je.

Razgovarao s jordanskim kraljem i egipatskim predsjednikom

Trump je također proteklih dana razgovarao s jordanskim kraljem Abdullahom II. i egipatskim predsjednikom Abdelom Fattahom al-Sisijem, koji su povijesno bili protiv premještanja Palestinaca. “Volio bih da on prihvati neke”, rekao je Trump o Al-Sisiju. “Puno smo im pomogli i siguran sam da bi oni pomogli nama.”

“Kako kažu, to je grubo susjedstvo, ali mislim da bi to učinio, a mislim da bi to učinio i kralj Jordana”, dodao je.

Gotovo svi od 2.4 milijuna stanovnika Pojasa Gaze raseljeni su zbog rata koji je izazvan Hamasovim napadom na Izrael 7. listopada 2023. Primirje koje je na snazi trebalo bi trajati šest tjedana, omogućujući oslobađanje 33 taoca koje drži Hamas u Gazi u zamjenu za otprilike 1900 palestinskih zatvorenika.

Tijekom ove prve faze pregovarat će se o uvjetima druge faze s ciljem oslobađanja posljednjih talaca i završetka rata. Završna faza uključivat će obnovu Gaze i povratak tijela posljednjih talaca koji su umrli u zatočeništvu.

Administracija bivšeg predsjednika Joea Bidena izradila je niz planova za razdoblje nakon rata u Gazi, no Trump ih dosad nije spomenuo, piše index.

Facebook komentari