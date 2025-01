UN osuđuje hapšenje direktora Electronic Intifade u Švicarskoj

Alija Abunimaha, izvršnog direktora online medija Electronic Intifada, koji sebe naziva “palestinskim oružjem masovnog obrazovanja”, uhapsila je švicarska policija u subotu poslijepodne prije govora u Zürichu, stoji u saopćenju organizacije.

Švicarska policija potvrdila je da je 53-godišnji Amerikanac uhapšen, pozivajući se na zabranu ulaska, i rekla da se razmatraju daljnje mjere prema imigracijskom zakonu.

Posebna izvjestiteljica UN-a za slobodu mišljenja i izražavanja, Irene Khan, nazvala je to “šokantnom viješću” u objavi na X-u i pozvala Švicarsku da ga istraži i oslobodi.

“Klima koja okružuje slobodu govora u Evropi postaje sve toksičnija i svi bismo trebali biti zabrinuti”, rekla je Francesca Albanese, posebna izvjestiteljica UN-a za okupirana palestinska područja.

The Electronic Intifada team stands in solidarity with @AliAbunimah. Speaking out against injustice in Palestine is not a crime. Journalism is not a crime. https://t.co/qxIjWgofZo

— Electronic Intifada (@intifada) January 25, 2025