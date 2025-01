Trump predložio “čišćenje” Gaze, Palestincima “traži dom” u dvije države

Trump koji je poznat kao veliki podržavatelj Izraela rijetko je govorio o mogućem rješavanju bliskoistočnog pitanja kroz model “dvije države” i vrlo često je pokazivao skepticizam po ovom pitanju. U prvoj sedmici drugog mandata je otišao korak dalje, sada sugerira kako bi Palestince u potpunosti trebalo iseliti iz Gaze i preseliti u susjedne zemlje.

“Uglavnom, rekao sam mu (jordanskom kralju op.a.) da bih volio da preuzmu više ljudi jer trenutno gledam cijeli pojas Gaze i to je nered, pravi je nered. Jordan može uzeti ljude. Volio bih da Egipat uzme ljude. Sastajem se sa – razgovaram sa generalom El-Sisijem sutra nekead. Volio bih da Egipat uzme ljude i volio bih da Jordan uzme ljude. Mogu – govorimo o milion i po ljudi, a mi samo očistimo cijelu stvar. Znate da je tokom vijekova, mnogo, mnogo sukoba, bilo na toj lokaciji. I ne znam, nešto se mora dogoditi, ali to je bukvalno mjesto za rušenje trenutno. Gotovo sve je porušeno i ljudi tamo umiru, pa bi radije uključio u neke od arapskih nacija i izgradio stambene objekte na drugoj lokaciji gdje mislim da bi možda mogli živjeti u miru za promjenu”, rekao je Trump novinarima tokom leta na Air Force One.

Ovakva ideja o “privremenom” ili trajnom iseljavanju Palestinaca iz Gaze će se najviše svidjeti izraelskom ministru financija i jednom od ključnih ljudi u naseljeničkom pokretu Bezalelu Smotrichu koji sanja da će se desiti upravo to te da će Izraelci naseliti područja u kojima danas žive Palestinci u Gazi. Smotrich i njegov nekadašnji kolega u Vladi Izraela Itamar Ben-Gvir javno su tokom prošle godine podržavali skupove naseljenika na granici s Gazom koji su već tada imali spremne projekte i ideje o gradnji izraelskih naselja na prostoru Gaze.

“Pozdravljam inicijativu dobrovoljnog iseljavanja Arapa iz Gaze u zemlje širom svijeta. Ovo je pravo humanitarno rješenje za stanovnike Gaze i čitavog regiona nakon 75 godina izbjeglica, siromaštva i opasnosti. Država Izrael više neće biti u mogućnosti da se nađe u toj zemlji. biti u stanju prihvatiti postojanje nezavisnog entiteta u Gazi”, rekao je Smotrich u novembru 2023.

Da ideja o raseljavanju Palestinaca i gradnji na obali Gaze, ali i njihovom naseljavanju u, naprimjer, pustinji Nagev nije ništa novo govore i izjave Trumpovog zeta i nekadašnje savjetnika i autora “Abrahamskih dogovora” Jareda Kushnera iz marta prošle godine.

“Imovina na obali u Gazi mogla bi biti vrlo vrijedna… kada bi se ljudi fokusirali na izgradnju sredstava za život. Tamo je malo nesretna situacija, ali iz perspektive Izraela dao bih sve od sebe da iselim ljude, a zatim to očistim. Ali ne mislim da je Izrael izjavio da ne želi da se ljudi kasnije tamo vrate. Ali pored toga, samo bih nešto buldožerom razbio u Negevu, pokušao bih da prebacim ljude tamo. Mislim da je to bolja opcija, tako da možete ući i završiti posao. Nisam siguran da je u ovom trenutku ostalo mnogo od Gaze. Ako razmislite čak i o konstrukciji, Gaza zapravo nije bila historijski presedan. To je bio rezultat rata. Imali ste plemena na različitim mjestima i onda je Gaza postala stvar. Egipat je to nekada vodio, a onda su se vremenom pojavile različite vlade”, rekao je Kushner.

Sada se postavlja pitanje kako će na ove ideje reagovati muslimanski lideri u SAD-u koji su tokom Trumpovog predizbornog skupa u Michiganu pred sam kraj kampanje izrazili javnu podršku kako su rekli “kandidatu mira”.

“Mi, kao muslimani, stojimo uz predsjednika Trumpa jer on obećava mir – on obećava mir, a ne rat. Podržavamo Donalda Trumpa jer je obećao da će okončati rat na Bliskom istoku i u Ukrajini”, rekao je tada imam Belal Alzuhairi.

Istovremeno Vijeće za islamsko-američke odnose u SAD-u jedno od vodećih muslimanskih tijela u SAD-u održalo je nekoliko web brifinga na teme Trumpovih izvršnih naredbi, zabran koje se nameću njima, ali i mogućih problema za muslimansku zajednicu u SAD-u koji bi mogli nastati kao rezultat djelovanja Trumpove administracije. CAIR je izrazio i zabrinutost da bi Trump ponovo mogao uvesti tzv. “Muslimansku zabranu” odnosno zabranu ulaska u SAD građanima pojedinih muslimanskih zemalja.piše N1

