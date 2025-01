Musk je protiv golemog projekta koji Trump podržava. Trump: Ma to su osobni animoziteti, on mrzi tog čovjeka

…koji je Trump najavio prije tri dana, izvijestio je CNN.

Musk je na X-u kritizirao Trumpovu najavu u Ovalnom uredu, izražavajući sumnju da bilo koja od uključenih tvrtki ima dovoljna financijska sredstva za provedbu ogromnog projekta. No, Trump je jučer novinarima u Bijeloj kući izjavio kako su Muskovi komentari rezultat osobnih animoziteta, a ne konstruktivna kritika održivosti projekta.

Altman literally testified to Congress that he wouldn’t get OpenAI compensation and now he wants $10 billion! What a liar. https://t.co/YpHvcm0WZa

— Elon Musk (@elonmusk) January 23, 2025