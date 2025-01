DRUŠTVENE MREŽE PREPLAVILI KOMENTARI: Slika Melanije i zgodnog vojnika postala senzacija

Na dan kada je Donald Trump po drugi put postao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, svi pogledi bili su uprti u prvu damu. Melania je, kako tvrde modni stručnjaci, oduševila izgledom koji je bio ništa manje nego božanstven. Na inauguraciji je nosila elegantni šešir koji je djelomično skrivao njezino lice, ali kasnije je zasjala u punom sjaju, potvrđujući status najljepše prve dame koju je Amerika imala.

Nakon same ceremonije inauguracije, uslijedile su tri veličanstvena bala, a Melania je nastavila nizati modne uspjehe, ostavljajući sve prisutne bez daha. No, najposebniji trenutak dogodio se tijekom Komandantovog bala, kada je, uz svog supruga Donalda, zaigrala u ritmu s američkim vojnicima, oduzimajući dah i prisutnima i gledateljima, prenosi Novi.

Melania and the soldier look as if they're enjoying themselves at the Inaugural Ball.

The lady with Trump looks as if she's hating every minute of it. pic.twitter.com/kuh2vYKvnI

— Brynt (@JohnBrynt) January 21, 2025