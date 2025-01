David i Monika mjesečno uštede i do 2.000 eura u ovoj evropskoj zemlji: Jedna stvar ih užasava, jedva se navikli

Rad na Islandu privlači mnoge ljude, zahvaljujući visokim platama i mogućnosti za značajnu uštedu. O tome najbolje svedoči priča Davida Siodmiaka, koji je odlučio da se potpuno posveti životu na ovom ostrvu.

David Siodmiak, poznat na Instagramu kao “Sedmy na svete, već treću godinu radi na farmi i u hostelu u udaljenom delu Islanda. Zahvaljujući niskim životnim troškovima i ograničenim mogućnostima za trošenje, mjesečno može da uštedi i do 10.000 PLN (oko 2.150 EUR). Sa druge strane, kao i svima, i njima je bila čudna hladnoća Islanđana kada se radi o pozdravljanju ili zahvaljivanju drugim ljudima.

Ljeto za rad, zima za uživanje

Na svom Instagram profilu, on opisuje rad na farmi. Njegov tipičan radni dan počinje u 7 ujutro, a završava u 3 popodne. Tokom ljetnjih mjeseci, od maja do avgusta, kada sunce ne zalazi, David priznaje da ima više energije za rad i razvijanje svojih strasti. Sezona traje do kraja oktobra, a nakon toga, zajedno sa svojom devojkom Monikom, pakuje ruksake i vraća se u Poljsku. Ove praznike su proslavili u domovini, nakon čega su krenuli na putovanja širom svijeta.

Prilika za zaradu, ali i izazove života na Islandu

Iako rad na Islandu može biti naporan i nije za svakoga, David uživa u pogledu na uzburkano more, glečer i konje i ovce koje pasu ispod njega. Najveću prednost rada na Islandu vidi u minimalnim troškovima života, jer mu poslodavci obezbjeđuju smještaj i ishranu.

Još jedan primjer finansijskih mogućnosti na Islandu dolazi od mlade Čehinje, Simone, koja je radila u prodavnici. Za tri nedjelje rada zaradila je oko 60.000 CZK (oko 2.400 EUR) neto, što je tri puta više nego što bi zaradila za isti posao u Češkoj. Radno vrijeme je bilo intenzivno, često je radila po nedjelju dana u kontinuitetu, a zatim imala tri do četiri dana slobodno, koje je koristila za istraživanje Islanda.

Prosječna plata na Islandu 4.300 evra

Prosječna plata na Islandu iznosi oko 650.000 ISK (oko 4.300 EUR). U sektorima sa nižim kvalifikacijama, kao što su ugostiteljstvo ili rad na farmama, plate se kreću između 400.000 i 500.000 ISK (oko 2.700 – 3.400 EUR). Kada tražite posao na Islandu, korisno je koristiti različite izvore, kao što su internet portali kao što su job.is ili alfred.is koji nude aktuelne ponude. Takođe možete direktno kontaktirati poslodavce u hotelima, restoranima ili na farmama. Postoje i Facebook grupe kao što su “Working in Iceland” ili “Island – Češi a Slováci na Islandu”, koje mogu pružiti korisne kontakte i savjete. Takođe, moguće je koristiti agencije, koje uglavnom naplaćuju usluge posredovanja.

Prednosti i mane života i rada na Islandu

Pri radu na Islandu, treba imati na umu visoke troškove života, naročito za smještaj i hranu. Na primjer, obrok može da košta oko 500 CZK (oko 20 EUR), dok se kirija kreće oko 20.000 CZK (oko 800 EUR). Međutim, mnogi poslodavci nude smještaj kao deo radnih uslova, što može značajno smanjiti troškove.

Takođe, važno je biti spreman na fizički zahtevnu prirodu posla i moguće jezičke barijere. Pre nego što krenete, neophodno je rešiti nekoliko formalnosti, kao što su registracija boravka i dobijanje identifikacionog broja, koji je neophodan za većinu administrativnih procedura na Islandu.

Kultura i radne navike na Islandu

Za većinu srednjoevropljana, zanimljivost je to što Islanđani nisu skloni prekomjernom pozdravljanju ili zahvaljivanju, što može biti iznenađujuće za strance. Ipak, rad na Islandu može biti ne samo finansijski isplativ, već i obogaćujuće iskustvo zahvaljujući jedinstvenoj prirodi i kulturi ove sjeverne zemlje, piše blic

