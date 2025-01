Trump suspendovao međunarodnu pomoć Izraelu, ali i drugim zemljama

Zasad nije poznato kakve će biti posljedice jer je Kongres SAD-a već dodijelio sredstva za mnoge programe i obaveza je da se ona isplate, ako već nisu isplaćena.U toj naredbi, među mnogima koju je Trump potpisao prvog dana svog povratka na funkciju, navodi se da „programi međunarodne pomoći i birokratija nisu usklađeni sa američkim interesima i u mnogim slučajevima suprotni su američkim vrijednostima, a služe destabilizaciji svjetskog mira“.

Trump je izjavio da „nikakva dalja međunarodna pomoć Sjedinjenih Država neće biti isplaćivana ako nije u potpunosti usklađen sa spoljnom politikom predsjednika“.

Novi državni sekretar Marco Rubio je članovima Odbora Senata, gornjeg doma Kongresa SAD-a, za spoljne poslove prošle sedmice rekao da „svaki dolar koji potrošimo, svaki program koji finansiramo i svaka politika koju vodimo, moraju biti opravdani odgovorom na tri jednostavna pitanja: Da li će učiniti Ameriku bezbjednijom? Da li to čini Ameriku jačom? i Da li to čini Ameriku prosperitetnijom?“.Nalog koji je potpisao Trump, ostavlja Rubiju ili nekom koga on odabere da donosi odluke o konkretnim projektima međunarodne pomoći, a u konsultaciji sa Kancelarijom za upravljanje i budžet. State Department i Američka agencija za međunarodni razvoj su glavne službe koje nadgledaju tu pomoć.

Trump je dugo kritikovao međunarodnu pomoć SAD-a uprkos tome što ona čini svega oko jedan posto federalnog budžeta, a izuzetak su samo milijarde dolara za oružje dato Ukrajini.

Neki od najvećih primalaca pomoći SAD-a su Izrael (3,3 milijarde dolara godišnje), Egipat (1,5 milijardi dolara godišnje) i Jordan (1,7 milijardi dolara godišnje). Tu vjerovatno neće biti dramatičnoh smanjenja, jer su ti iznosi uključeni u finansijske pakete koji traju decenijama, u nekim slučajevima uz ugovorne obaveze.Finansiranje agencija UN-a, uključujući mirovne, za ljudska prava i izbjeglice je tradicionalna meta republikanskih administracija kakva je i Trumpova, a one su smanjivale njihovo finansiranje,piše N1

