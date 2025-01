TURSKA: Požar progutao hotel na skijalištu, najmanje 10 mrtvih

Požar, koji je izbio oko 03.30 u hotelu Grand Kartal u Kartalkaji, jednom od najvećih turskih skijališta na nadmorskoj visini od 2.200 metara, brzo se proširio zbog drvene spoljašnjosti hotela, prenijeli su turski mediji.

Mnoge vatrogasne službe i ekipe hitne pomoći upućene su na lice mjesta.

Prema prvim izvještajima, objavila je agencija Anadolija, ljudi koji su boravili u hotelu evakuisani su zbog požara.

Ekipe nastavljaju sa gašenjem požara velikih razmjera i sprečavaju da se vatra proširi na šumoviti dio skijališta.

Požar u hotelu Grand Kartalkaja prijavljen Centru za hitne slučajeve u 03:27.

U saopštenju koje je objavio na mreži Iks guverner Bolua Abdulaziz Ajdin, oblasti kojoj skijalište pripada, navodi se da je u gašenje požara učestvovalo 85 vozila, uključujući 30 vatrogasnih i 28 vozila hitne pomoći, i 231 pripadnik osoblja upućenih iz javnih ustanova i organizacija u Bolu i okolnim pokrajinama.

“Gašenje požara se nastavlja neprekidno, a povrijeđeni su upućeni na liječenje u bolnice u pokrajini”, navodi se u saopštenju.

Guverner Ajdin rekao je dopisniku agencije Anadolu da je, prema prvim izvještajima, požar izbio na spratu, u hotelskom restoranu oko 03.30.

Guverner Ajdin, koji je izjavio da se vatra proširila iz restorana, rekao je da je dvoje ljudi poginulo prilikom isakanja.

“Dvije osove su poginule kada su panično iskočile kroz prozor hotela. Jedan je bio radnik hotela, a drugi je bio gost. Radimo na identifikaciji treće osobe. Vatrogasna intervencija se nastavlja”, izjavio je Ajdin.

U trenutku izbijanja požara, dvanaestospratni hotel je bio popunjen skoro 90 odsto s obzirom na to da je sezona skijanja u jeku što znači da je u hotelu bilo prijavljeno više od dvije stotine gostiju.

