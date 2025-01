Raketa Džefa Bezosa lansirana u svemir: “Uspjeli smo, dosegla je orbitu”

Raketa “New Glenn”, kompanije Blue Origin američkog milijardera Džefa Bezosa (Jeff), lansirana je jutros iz Kejp Kanaverala na Floridi.

Lansiranje rakete je otkazano prije nekoliko dana zbog tehničkih problema, a jutros je lansirana ova raketa visoka oko 30 spratova.

Probni let bez posade predviđen je za prikaz demonstracijske tehnologije u svemir za potrebe Blue Origina.

Glavni cilj ove misije bio je e dokazati da New Glenn može doseći orbitu, čime bi se otvorio put za složenije misije u budućnosti.

– Uspjeli smo, raketa je dosegla orbitu – rekli su iz Blue Origin u direktnom prijenosu slaveći uspjeh misije.

The NG-1 countdown clock is proceeding. The three-hour launch window opens at 1 a.m. EST (0600 UTC).

Live webcast begins here 20 minutes before launch.https://t.co/wDtmxoDKRs

— Blue Origin (@blueorigin) January 16, 2025