Zuckerberg (raz)otkrio: ‘Bidenova vlada pritiskala nas da uklanjamo sadržaj o nuspojavama vakcina protiv koronavirusa!’

Šef Mete Mark Zuckerberg priznao je u podcastu Joes Rogana da se njegova kompanija nalazila pod velikim pritiskom Bidenove administracije zbog sadržaja vezanih za nuspojave vakcina protiv koronavirusa.

U razgovoru sa Roganom rekao je da je on “općenito bio za uvođenje vakcina” i da smatra, ako se on pita, da su “više korisne nego štetne”.

– Međutim, mislim da su, dok su pokušavali promovisati taj program, također pokušavali cenzurirati svakoga ko se tome protivio – naveo je Zuckerberg.

Inače, on je u prošlosti kritikovao način na koji je Bidenova administracija postupala sa sadržajem vezanim za koronavirus.

U pismu Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma, kojim predsjedava Republikanska stranka, Zuckerberg je u avgustu naveo da je administracija “vršila pritisak” na Metu da “cenzuriše” sadržaj o koronavirusu, dodajući da žali zbog nekih odluka koje je kompanija donijela nakon tih zahtjeva.

– Gurali su nas jako da uklonimo stvari koje su, iskreno, bile istinite. Rekli su nam da moramo ukloniti sve što spominje da vakcine mogu imati nuspojave – naveo je Zuckerberg.

Međutim, nije otkrio i ko je iz Bijele kuće uputio te zahtjeve, rekavši kako “nije direktno učestvovao u tim razgovorima”.

Također je rekao i da je odgovor Mete bio da neće ukloniti sadržaj koji je “nepobitno istinit”.

Mark Zuckerberg just admitted that the Biden administration made them delete memes and vaccine information that turned out to be true. Let that sink in.

— Dr. Simon Goddek (@goddeketal) January 10, 2025