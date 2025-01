Potresni prizori iz Los Anđelesa: Vatra guta sve pred sobom, mnogi ne znaju da li su ostali bez doma!

Šumski požar bukti od utorka luksuznim dijelom Los Anđelesa, uništavajući kuće i izazivajući velike saobraćajne gužve dok se 30.000 ljudi evakuisalo ispod ogromnih oblaka dima koji su prekrili veći dio gradskog područja. U dva okruga Los Anđelesa proglašeno je vanredno stanje, a izdat je najviši stepen upozorenja zbog ekstremne opasnosti od požara, piše espreso.

Pet škola u Los Anđelesu biće zatvoreno zbog požara, a nastava će se održavati onlajn.

Od 21:15 po pacifičkom vremenu, oko 184.400 korisnika u okrugu Los Anđelesu nema električnu energiju.

Povrijeđena žena vatrogasac, proglašeno vanredno stanje

Oko 20.30 sati žena vatrogasac (25) zadobila je tešku povredu glave.

Guverner Kalifornije Gevin Njusom proglasio je danasvanredno stanje u okruzima Los Anđeles i Ventura, zbog šumskog požara koji je zahvatio prigradsko naselje Pacifik Palisads, zbog koga je naređena i evakuacija oko 30.000 ljudi.

Američki predsjednik Džozef Bajden rekao je da će Bijela kuća učiniti sve što može kako bi podržala napore lokalnih vlasti u Los Anđelese u odgovoru na ovu situaciju.

“Više ne spašavaju objekte, nego spriječavaju širenje”

Novinar CBS-a javio je da vatrogasci više ne pokušavaju da spase te objekte, već samo pokušavaju da spreče širenje požara.

Snimci evakuacije starih iz doma

Korisnici centra za starije u Pasadeni evakuisani su nakon što se požar proširio na brda iznad Altadene. U haotičnoj situaciji, radnici su se trkali s vremenom kako bi osigurali sigurnost svih, dok je buktinja gatala samo jedan blok dalje, prenosi KCAL.

Sve je snimljeno uživo. Na snimcima se vide desetine starijih osoba u invalidskim kolicima, od kojih su mnogi nosili samo tanke pidžame, ogrnuti šalovima kako bi se zaštitili od hladnoće. Neki od njih nisu stigli da obuju cipele i napustili su centar samo u čarapama. Radnici su se užurbano kretali među evakuisanima, pružajući im pomoć i pokrivajući ih od hladnog vjetra.

Ova hitna evakuacija usledila je nakon što su vatrogasci objavili da se požar približio stambenim područjima, ugrožavajući živote starijih osoba i osoblja centra.

“Ne znam postoji li još naša kuća”

Glumac Džejms Vuds podelio je snimak požara koji je buknuo pored palmi na brdu u blizini njegove kuće u Pacifik Palisadesu.

Na društvenoj mreži X napisao je kako je evakuisan i dodao: “Trenutno ne znam postoji li još naša kuća, ali nažalost, mnogih kuća u našoj maloj ulici više nema.”

Srednja škola poznata iz filmova zahvaćena plamenom

Srednja škola u Palisadesu “Čarter”, poznata lokacija za snimanje u Los Anđelesu, pojavila se u više od 30 filmova i serija, uključujući “Carrie”, “Zamka za roditelje” i “Teen Wolf”.

Među bivšim učenicima škole su poznata imena iz Holivuda, poput J.J. Abramsa i will.i.ama iz grupe Black Eyed Peas.

Prema brojnim izvještajima američkih medija, požar je okružio školski kompleks.

S padom mraka ostalo je nejasno je li škola u potpunosti izgorjela.

Los Angeles Times citirao je savjetnika jednog člana školskog odbora koji je naveo da su igralište za bejzbol i teniski tereni u plamenu, ali da još nije potvrđeno jesu li izgorele i učionice.

Izdat najviši stepen upozorenja

Prije izbijanja požara Nacionalna meteorološka služba izdala je najviši stepen upozorenja na ekstremne uslove tokom požara za veći dio okruga Los Anđelesa od utorka do četvrtka, predviđajući udare vetra.

