OVO JE TRENUTAK KADA JE RAZORNI ZEMLJOTRES POGODIO TIBET: Ljudi u panici bježe, sve se ruši

Snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je u utorak sjeverno podnožje Himalaja, izazvavši široko rasprostranjenu pustoš u blizini većih gradova Tibeta i poslavši udarne talase kroz susedne zemlje, uključujući Nepal, Butan i Indiju.

Internetom sada kruže snimci momenta kada je zemljotres pogodio ovo područje.

Katastrofa je odnijela najmanje 53 života na Tibetu i izazvala ljuljanje zgrada do Nju Delhija i Bihara u Indiji.

Zemljotres se dogodio u blizini jednog od najsvetijih gradova Tibeta srušivši mnoge zgrade i stambene objekte. Potres se osetio i u susednom nepalskom glavnom gradu Katmanduu i delovima Indije.

Potres je registrovan u Dingriju, blizu granice sa Nepalom.

“Potvrđeno je da je 53 ljudi preminulo, više od 60 je povrijeđeno”, navode kineski mediji.

Dodatni problem predstavlja to što je u ovom trenutku na tom području oko minus osam stepeni celzijusa, a temperature bi do uveče mogle da padnu i do minus 18.

BREAKING : More than 100 people died while large numbers of people are missing and injured in Tibet region after earthquake of 7.1 magnitude hit the Himalayan belt in Nepal, Tibet & India. Prayers 🙏 pic.twitter.com/5UTzCpLxzX

— Baba Banaras™ (@RealBababanaras) January 7, 2025